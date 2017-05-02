​Доброго пути, медицинский поезд!

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Всеволод Сергеев

Теперь население отдаленных станций имеет возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудо­ванием, УЗИ, флюорографи­ческим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету. Медицинские поезда охватывают регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты.

В 2017 году поезда «Денсаулық» и «Саламатты Қазақстан» организованы корпоративным фондом «Фонд социальных проектов» и акционер­ным обществом «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» совместно с фондом Samruk-Kazyna Trust, с министерствами внутренних дел и здравоохранения Республики Казахстан, а также при поддержке АО «Казпочта» и партии «Нур Отан».

С 11 апреля стартовал поезд «Саламатты Қазақстан», который охватит цент­ральные, северные, восточные и также часть западных регионов и будет курсировать до 6 ноября. А с 18 апреля работает поезд «Денсаулық», который охватит южные и западные регионы и будет курсировать до 20 декабря. Всего с 2010 по 2016 год бригады медицинских поездов посетили 1 052 отдаленные станции. Обследовано более 299 тыс. жителей, в том числе около 71,5 тыс. детей. Проведено около 1,5 млн диагностических процедур, более 4 000 малых амбулаторных операций, 19 телемедицинских консультаций. Маммолог осмотрел 44 тыс. женщин, стоматологическая помощь оказана 73 тыс. жителей. Специалисты поез­дов зарегистрировали 394 тыс. заболеваний, в том числе 49,5 тыс. у детей, выяв­лено новообразований 5 080, в том числе 257 у подрастающего поколения.

Медицинские поезда неоднократно становились победителями конкурсов по социальной ответственности. Неудивительно, что люди им благодарны. Медики получают множество положительных отзывов от жителей отдаленных регионов.

(С полным расписанием движения специализированных медицинских поездов «Денсаулық» и «Саламатты Қазақстан» вы можете ознакомиться на сайте «Казахстанской правды» www.kazpravda.kz.) 

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