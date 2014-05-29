Добрососедство – проверенное партнерство

Евразийская интеграция – веление времени. Она направлена на дальнейшее укрепление нашего экономического партнерства, углубление взаимоотношений на благо самих стран-участниц. От этого выиграет каждая из сторон. Уверен, что создание мощного экономического объединения даст импульс развитию всех стратегических отраслей, в том числе и аграрному сектору.

Вселяет оптимизм тот факт, что, выступая с интересной лекцией в МГУ им. М. Ломоносова перед научной элитой на тему евразийской интеграции, Нурсултан Назарбаев выразил тогда свое четкое видение этого важного направления, высказал ряд ценных предложений по укреплению экономического партнерства, коснулся создания новой евразийской агломерации. При этом он подробно остановился как на внешнеэкономических, так и культурных связях, подчеркнув, что в новых условиях необходимо будет опираться на инновационные подходы, новые модели менеджмента. Меня, как аграрника, очень обрадовало его предложение о необходимости создания Евразийской аграрной академии, кооперирования усилий в секторе АПК. Это действительно даст мощный толчок развитию сельскохозяйственной отрасли стран-партнеров, которые к тому же обладают сильной экспортной позицией.

Не буду далеко ходить за примерами. Остановлюсь хотя бы на деятельности своего хозяйства – ТОО «Степное», которое я возглавляю не один десяток лет. Оно располагается как раз на границе с Оренбуржьем. Какими бы ни были вызовы времени, наше доб­рососедство не пошатнулось. Наоборот, оно еще больше укрепилось, поскольку с приграничными регионами РФ у нас давно налажены тесные, хорошие партнерские связи.

Наше ТОО является крупным производственным элитно-семеноводческим хозяйством, у нас создан собственный сельскохозяйственный кластер «поле – переработка – прилавок». На базе товарищества регулярно проводятся встречи по обмену опытом, семинары с аграриями, в том числе и с российскими коллегами. Продовольственная продукция нашего товарищества – экологически чистая, натуральная. Это большой ассортимент мясных продуктов, хлебобулочных, макаронных изделий. Качество отменное, поэтому наша продукция пользуется немалым спросом как на внутреннем рынке, так и у соседей по ту сторону границы.

В Орске, который от нас всего в 60 км, совместно с российским предпринимателем Шамилем Сайдашевым мы запустили небольшой хлебозавод. Завозим туда необходимое сырье. Производство выпускает в сутки до трех тонн хлеба. В Орске в свою очередь мы закупаем запчасти для сельхозмашин. Словом, налажен такой двусторонний товарооборот. На проводимые сельхозярмарки везем к соседям колбасные, хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия, говядину, конину… И орчане приезжают на ярмарки к нам со своим товаром.

Такие добрососедские, взаимовыгодные отношения у нас завязаны и с Домбаровским, Адамовским районами Оренбуржья. Жители приграничных селений РФ сами приезжают к нам, в казахстанское село, и делают заказы на тот или иной товар. Благо на границе у села Первомайка для свободного перемещения жителей близлежащих селений не первый год работает упрощенный пункт пропуска. С Адамовским районом мы тесно сотрудничаем в области семеноводства. Там еще с постсоветских времен действует опытно-производственное хозяйство – одно из восточных отделений Академии сельского хозяйства РФ. Оно так и называется «Советская Россия». Руководит им опытный хозяйственник, ученый-аграрий Виктор Клюев. Мы поставляем им свои взращенные семена зерновых и закупаем у него элиту и суперэлиту твердых сортов пшеницы, таких как «оренбургская-10». В большей мере в последнее время приобретаем семена кормовых культур, поскольку развиваем у себя племенное животноводство. На сегодня мы содержим более 3 тыс. овец едильбаевской породы и 2,5 тыс. голов КРС казахской белоголовой. Экспорт мяса уже, можно сказать, поставлен на поток – в лице соседей мы имеем постоянных покупателей. На продажу выставляем регулярно племенных баранчиков. Спрос на них немалый. Заказы уже поступили из Гайского и Кваркинского районов Оренбуржья и даже из столицы России. В нынешнем году мы намерены поставить в Москву до 3 тыс. баранчиков. Вышли на нас покупатели и из Челябинской области, точнее, из Магнитогорска.

Спросом пользуется и молодняк КРС. При выбраковке на продажу идут в основном племенные бычки. В текущем году уже реализовали 150 голов на внутреннем рынке для улучшения племенного стада в хозяйствах Актюбинской, Кызылординской областей. Целенаправленно увеличиваем маточное поголовье – хотим довести количество племенного КРС в ближайшие три года до 6 тыс. В этом плане нам помогают ученые-аграрии из Челябинской области.

С российскими партнерами связи у нас, как видите, неразрывные. И нет сомнения в том, что в условиях Таможенного союза и формирующегося нового ЕАЭС они станут еще крепче.

Амангос ТУЛЕУОВ, к. с.-х. н., директор ТОО «Степное», Актюбинская область?