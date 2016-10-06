​Добросовестно ко второму чтению

В законопроектах депутаты нашли ряд недоработок, посему процесс одобрения прошел с оговоркой о том, что ко второму чтению все законодательные нестыковки должны быть устранены совместными усилиями – разработчиков, депутатов и экспертного сообщества. Касается это, в частности, поправок в законодательство по вопросам совершенствования граж­данского законодательства, предусматривающих изменение института недействительности сделок и усиление действия принципов диспозитивности и добросовестности участников гражданских правоотношений. Представил законопроект министр юстиции Марат Бекетаев, законопроектом предлагается урегулирование ряда вопросов, имеющих важное значение для товарно-денежных отношений.

– В рамках законопроекта императивные нормы Гражданского кодекса, не связанные с публичными интересами, пересмотрены и преобразованы в диспозитивные нормы. Также предусмотрено, что при приобретении прав на имущество, в силу приобретательной давности, владелец имущества считается доб­росовестным, если он докажет, что завладел имуществом в результате правомерных действий, – пояснил глава Минюста.

Казалось бы, поправки направлены на более комфортные и менее бюрократизированные юридические процедуры, однако тут народные избранники «споткнулись». Депутат Айгуль Нуркина считает, что если прямо следовать логике нововведений, то, например, в случае незаконной продажи недвижимости мошенник может быть вполне признан добросовестным владельцем. Также не защищены права третьих лиц при совершении сделки с недвижимостью, которые в принципе не могут знать, что приобретаемое имущество является проблемным. Могут пострадать и прямые владельцы имущества. По мнению депутата, норма о «добросовестности» прописана не вполне внятно.

По словам М. Бекетаева, если поправки будут приняты, то ими введут обязанность добросовестному покупателю доказать, что он получил это имущество законным путем. Однако, принимать в таком виде поправки депутаты не согласны. Спикер Н. Нигматулин, включившись в дискуссию, попросил министра уточнить: как, где, кому и каким образом кто бы то ни был может доказать законность своих действий и что в целом может считаться доказательством.

– Давайте пропишем, четко, ясно, что должен добросовестный владелец имущества предоставить, чтобы права третьих лиц были защищены, – сказал спикер Мажилиса.

Промахи в разработке поправок министр признал и попросил депутатов дать возможность до второго чтения доработать законопроект.

Кроме указанных нововведений, документом также предусматривается совершенствование норм гражданского законодательства о юридических лицах. В этих целях законопроектом предлагается предоставить возможность юридическим лицам создавать иные обособленные структурные подраз­деления. Это, по мнению М. Бекетаева, станет дополнительной мерой в части устранения административных барьеров для ведения бизнеса. Также законопроектом совершенствуется институт недействительности сделок, который имеется в действующем законодательстве, однако в нем отсутствует их деление на ничтожные и оспоримые сделки, что создает неопределенность в отношении необходимости судебной процедуры признания сделки недействительной и приводит к сложностям в судебной практике.

В первом чтении одобрены и законодательные поправки по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Подготовленный во исполнение поручения Главы государства проект закона направлен на совершенствование действующего законодательства в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, оборота оружия и регулирования миграции. Рассмотренный законопроект предусматривает, в частнос­ти, усиление контроля за оборотом оружия, порядком его хранения. И в том числе осуществление особого порядка госконтроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского, служебного оружия и боеприпасов, а также осуществления охранной деятельности.

Кроме того, предполагается усиление мер наказания за экстремизм и терроризм, в том числе за участие в международных террористичес­ких организациях и вооруженных конфликтах за рубежом. Устанавливается запрет на деятельность религиозных групп и объединений, способствующих экстремизму и терроризму.

В ходе обсуждения наибольшую дискуссию вызвали нормы законопроекта, касающиеся, прежде всего, краткосрочной аренды. Одна из норм законопроекта обязывает граждан, сдающих квартиры, регистрировать их жителей в органах внутренних дел. Однако касается она только долгосрочной аренды. Как быть с теми, кто снимает квартиры посуточно, разработчики не знают. И предлагают вернуться к этому вопросу в будущем. Депутатов такой подход не устраивает. Спикер Н. Нигматулин предложил рассмот­реть поправки по краткосрочной аренде жилья во втором чтении. Он добавил, что эта норма необходима, учитывая тот факт, что в Казахстане произошло несколько терактов.

– Обсуждение этого законопроекта проходит в открытом режиме с привлечением экспертов и граж­данского общества. Мы поддержим ваши предложения, но вы их профессионально внесите. Общество должно быть уверено в том, что законодательство минимизирует риски терроризма и экстремизма, – сказал спикер Мажилиса, обращаясь к вице-министру МВД Рашиду Жакупову.

О том, что общество и участники предлагаемых норм должны быть осведомлены о вводимых поправках, что должна быть широкая разъяснительная работа, дабы ускорить адаптацию общества к новым правилам, говорил депутат Серик Сейдуманов. Депутат поинтересовался: намерены ли уполномоченные органы проводить эту работу? По информации заместителя председателя КНБ Марата Калкабаева, эта работа ведется с момента разработки законопроекта всеми уполномоченными органами в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

– Все рычаги будут использованы, и они уже работают. Даже работа над законопроектом активно и открыто обсуждается, – отметил он.

Депутаты в целом поддержали законопроект. Небывалую солидарность в этом вопросе проявили и руководители парламентских фракций, ибо, как отметил «акжоловец» Азат Перуашев, «этот законопроект пишется кровью казахстанцев».

Резюмируя обсуждение, Н. Нигматулин подчеркнул важность выполнения задачи, поставленной Президентом Казахстана, – создать закон, который позволит казах­станцам спокойно жить и работать.

– Теперь слово за разработчиками, за профессионалами из специальных и правоохранительных органов, которым необходимо в период между первым и вторым чтениями совместно с депутатами, конечно же, с представителями граж­данского общества качественно доработать законопроект, чтобы четко выполнить установку Главы государства – создать такой закон, который сохранит безопасность, обеспечит стабильность в обществе, чтобы люди спокойно жили и работали, – сказал Н. Нигматулин.

На пленарном заседании «добро» Мажилиса получил законопроект о ратификации Соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Казахстана и России в рамках казахстанско-российской Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.

В соответствии с соглашением документы, выданные уполномоченным органом государства одной стороны и скрепленные ее гербовой печатью, принимаются на территории государства другой стороны без какого-либо специального удостоверения, в том числе апостилирования или консульской легализации.