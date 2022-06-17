Добросовестность и честность

Облик государственного служащего на пути профессионализации госаппарата в Новом Казахстане обсудили эксперты.

Спикерами организованного Агентством РК по делам государственной службы дискуссионной площадки «Жаңа Қазақстандағы мемлекеттік қызметшінің болмысы» стали депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип, депутаты Мажилиса Парламента РК Аманжол Альтаев, Жанарбек Ашимжан, Назиля Раззак, Берик Бекжанов, председатель правления ТОО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, председатель АО «Агентство «Хабар» Берик Уали, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, председатель Общественного совета при АДГС Серикжан Канаев, председатель правления KAZGUU Талгат Нарикбаев, директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Айболат Жаудыр, директор высшего колледжа транспорта и коммуникации Зулфухар Гаипов и другие.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев отметил важность мероприятия, подчеркнув, что государственная служба – это высокое понятие, которое включает в себя долг перед народом, ответственность за его доверие.

«Миссия каждого гражданина – служить стране. Это большая честь. Только при закреплении таких понятий в сознании сформируется волна поколений, которые будут считать своим долгом служить народу добросовестно, справедливо. В этом направлении необходима сознательная модернизация. Главная ценность для государственного служащего – это его гражданское сознание», – отметил Дархан Жазыкбаев.

В ходе обсуждения эксперты говорили о честной и профессиональной работе государственных служащих, улучшении их социального положения, повышении престижа государственной службы через поддержку со стороны СМИ, статусе государственного языка, нравственном воспитании на примерах важных исторических личностей. Было отмечено, что государственный служащий должен быть открытым перед народом, не только исполнять служебные обязанности, но и служить примером для других в формировании антикоррупционной культуры в обществе.

Эксперты высказали свои предложения и поделились мнениями относительно формирования облика государственного служащего на пути профессионализации госаппарата в Новом Казахстане.