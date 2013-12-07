Доброта во благо детей

Культура
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Тепло поздравила ребят заместитель акима области Акмарал Альназарова, вручив им от имени главы региона наборы спортивного инвентаря «Уголок красоты и здоровья», «Веселый бумеранг» и «Калейдоскоп здоровья», предназначенные для гармоничного развития разных детских возрастных групп. Пришли разделить радость праздника спортсмены гандбольной команды «Сейхун-КАМ-КГУ», главной футбольной дружины региона «Кайсар» и неизменные шефы – представители пограничной войсковой части № 2019, корпоративного фонда «Игилик», региональных филиалов Жилстройсбербанка и Народного банка Казахстана, компаний «Петро?аза?стан ?ұмкол Ресорсиз», «Азиаш», «?ұмк?л К?лік Сервис» и других. Финансовую поддержку в проведении праздника оказали компании «Аквалайн», «Каз Петрол Групп», «АМК Даулет» и «Балауса».

Юрий ЛИ, Кызылорда

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