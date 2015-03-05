Статьи Добротный фундамент Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Такое мнение прозвучало в ходе научно-практической конференции "Модель казахстанского законодательства: электоральный аспект". Ее организаторы – Гуманитарный университет транспорта и права им. Д. Кунаева и управление внут­ренней политики акимата Алматы – пригласили к разговору ведущих ученых, представителей общественных объединений, руководителей гос­органов, преподавателей и студентов.



– Наша Конституция вобрала в себя передовые достижения правовых систем, поэтому модель законодательства страны опирается на добротный конституционный фундамент, – считает ректор университета и председатель правления республиканского объединения "Юристы – за справедливые выборы" Омрали Копабаев.



Именно такая Конституция может гарантировать легитимные и справедливые выборы. Это чрезвычайно важно, так как каждый связывает свои чаяния с улучшением жизни и понимает, что во многом наше будущее зависит от качества законодательства.



Юристы утверждают: практика предыдущих выборов уже доказала их качественное законодательное обеспечение. При этом они выразили уверенность, что выборы-2015 также пройдут на высоком уровне.



Участники конференции особо отмечали, что право руководить Казах­станом можно доверить только политику, который смог внести неос­поримый вклад в успех страны и искренне радеет о процветании народа. Как отметил ветеран юриспруденции профессор Узакбай Кудайбергенов, в этом отношении нет человека более достойного, чем Нурсултан Назарбаев.