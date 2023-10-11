Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
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Дина Устиненко
За последние годы применяемые меры по повышению престижа армейской службы дали свои плоды: молодежь уже не пытается увильнуть, а напротив, стремится как можно скорее отдать долг Родине, а если повезет – остаться в армейских рядах, продолжая служить по контракту или же поступить в военный вуз. Количество желающих пройти срочную воинскую службу устойчиво растет. В текущем году в ряды Вооруженных сил страны прибудет около 20 тыс. новобранцев, что на две тысячи больше, чем в прошлом.