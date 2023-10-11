Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время

Сегодня в призывном пункте Алматы комплектуют команды Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Службы государственной охраны. Призывники, отправляю­щиеся служить в эти структуры, больше похожи на олимпийскую сборную – статные, высокие, широкоплечие, с рельефной мус­кулатурой. Оно и понятно, ведь, чтобы попасть в эти ряды, надо обладать идеальным здоровьем и физическими данными. И дело не в элитности войск, просто нагрузка здесь самая высокая, поэтому новобранцев, прошедших сюда отбор, можно смело отправлять и в космос.

Медицинское освидетельствование призывники проходят уже по второму кругу, после район­ных военкоматов шлифуют сос­тав.

– Всех призывников мы распределяем согласно специальному положению «Категории годности граждан к воинской службе по видам и родам войск Вооруженных сил», – говорит Рахима Каирбаева, врач-терапевт высшей категории. – Для каждого рода войск своя степень годности. По­г­раничная служба КНБ и Служба государственной охраны – это категория А. За месяц до призыва проходит изучение призывников, и сюда отбираются самые крепкие ребята, лучшие по состоянию здоровья, так как им предстоит служить на объектах повышенного внимания с наибольшими физическими нагрузками.

Пристальное внимание к новобранцам со стороны всех врачей, менее или более важных специа­листов нет. Окулист, например, не просто проверяет зрение, но еще и отслеживает весь анамнез призывника. Бывают случаи, когда ну уж очень хочется попасть в высшую когорту, и будущие солдаты идут на различного рода ухищрения, чтобы казаться здоровее. На осмотре выявляется все: например, зрение стопроцент­ное, но была проведена операция по его коррекции.

Врачей интересует даже то, как будущий солдат появился на свет. Все ли прошло нормально.

– Осуществляем полный нев­рологический осмотр, – делится невропатолог Асель Багадаева. – Опрашиваем, есть ли жалобы, узнаем, были ли какие-то травмы, какие заболевания перенес, как реагирует на смену погоды?

После контрольно-медицинского освидетельствования ребята проходят психологическое тестирование. Ключевые требования к солдату – не только физическое, но и психическое здоровье.

– Мы проверяем будущего солдата на вменяемость, изучаем его психотип, – рассказывает психолог Карлыгаш Адильхан. – Если в ходе разговора замечаем некоторые отклонения, пишем соответствующее заключение, после чего призывника проверяют более тщательно штатные психологи. Наша задача – вы­явить проблему.

– С 1 сентября идет осенняя призывная кампания, – говорит заместитель начальника департамента по делам обороны Алматы полковник Гаухар Сырлыбаева. – Общий наряд на Алматы – 1 500 человек. Среди призывников только 20 процентов со средним образованием, в основном здесь ребята уже со среднеспециальным и даже высшим. Есть призывники, окончившие технические и медицинские вузы. Они планируют остаться служить на контрактной основе. Так как им предстоит служить преимущественно на заставах, требуется идеальное здоровье, ведь получить там помощь сразу не всегда возможно. А это чьи-то дети, родители нам доверили самое дорогое, что у них есть.

Призывники, которых готовят к пограничной службе, в обязательном порядке, помимо психологического тестирования, проходят полиграф. Это единственная служба, где обязательным является данное требование. На сегодня из 208 человек только четыре получили отвод. Самим ребятам, чтобы не травмировать, причины отвода не объясняют, их просто перенаправляют в другие войска.

По поручению Главы государства оборонное ведомство и профильные органы способствуют тому, чтобы служба в армии стала престижной и привлекательной.

– Армия решает сегодня прак­тически все социальные вопросы личного состава, – комментирует начальник департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК Тлеухан Басхожаев (на верх­нем снимке). – Поэтому ее престиж растет буквально на глазах. Служащие обеспечи­ваются жильем, что в наше время для молодых семей проблема номер один, достойным со­циальным пакетом, качественными медицинскими услугами. Обеспечение увеличивается постоянно. Одна из мер, предусмотренная для популяризации армейской службы, – кредитные каникулы, предоставляемые на 13 месяцев, то есть на весь период срочной службы и запас на восстановление и адаптацию. Свыше пяти тысяч военнослужащих уже воспользовались этой программой.

Есть и еще один важный бонус. В этом году 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали с Минис­терством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для тех, кто прошел срочную воинскую службу.

– Уже 600 человек воспользовались прекрасным шансом получить высшее образование без сдачи ЕНТ, – уточняет полковник Басхожаев. – На момент призыва они еще не знали об этом, так как все находилось в стадии разработки. Сейчас в связи с этими нововведениями идет наплыв призывников. Важно понимать: это не грант, не квота, это стопроцентное бесплатное обучение в выбранном заведении или существенная скидка на платном обучении, в зависимости от того, как солдат служил и какую специальность и вуз выбрал. В рамках службы солдаты проходят боевую, специальную, гражданско-правовую подготовки. По итогам всех этих дисциплин лучшие из них имеют право без учета результатов ЕНТ, без экзаменов выбрать техническое либо гуманитарное обучение и на бесплатной основе поступить в институт. Это право молодой человек обретает после срочной службы. На бесплатной основе в университеты уже поступили около 200 ребят, на платной – больше 400. Это право закрепляется на два года после демобилизации.

Нынешний год для армии в целом очень богат на нововведения. С сентября по указанию министра стартовал совместный пилотный проект с Комитетом солдатских матерей. Теперь представителям комитета открыт свободный доступ к врачебной комиссии, военкоматам, к самим солдатам при необходимости. Все эти меры принимаются для лучшей информированности населения об армейской службе. Обеспечен доступ ко всему процессу – с момента получения повестки до отправления к месту службы – блогеров с большим количеством подписчиков. Граж­дане должны понимать: армии нечего скрывать, все прозрачно и открыто. А домыслы, по словам армейских идеологов, пусть уходят в прошлое.