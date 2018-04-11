Добровольцев премируют

Около 30 тыс. казахстанцев принимают участие в охране общественного порядка. Как сообщил в СЦК заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов, активисты вступают в отряды «Сақшы», работают в студотрядах, частных охранных организациях. Всего по стране действует 4,5 тыс. подобных общественных формирований правоохранительной направленности. По общим сведениям, в них входят порядка 29 600 человек.

В итоге лишь в нынешнем году с участием неравнодушных граждан было раскрыто свыше 1,4 тыс. преступлений, за совершение административных правонарушений задержаны 12,5 тыс. лиц. При этом в сельской местности отрядом «Сақшы» предупреждены факты скотокрадства, с участием добровольцев раскрыто 1 200 краж. Более 30 преступлений сумели раскрыть студенческие отряды, которые обеспечивают порядок на территориях общежитий, при библиотеках, вузах страны. Только в 1-м квартале текущего года за активное содействие полиции по ходатайствам ОВД акиматами были поощрены 955 человек. 765 из них даже получили денежную премию на общую сумму более 14,5 млн тенге.

Напомним, любой гражданин, изъявивший желание оказывать содействие органам внутренних дел, может обратиться в полицию с заявлением о вступлении в ряды добровольных помощников полиции.

– После проведения всех проверочных мероприятий и регистрации таких лиц в местных исполнительных органах им выдаются специальные удостоверения, значки и жилеты, – отметил Максат Байболов.