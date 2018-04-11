Свежий выпуск
Добровольцев премируют
Александра Власова

Около 30 тыс. казахстанцев принимают участие в охране общественного порядка. Как сообщил в СЦК заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов, активисты вступают в отряды «Сақшы», работают в студотрядах, частных охранных организациях. Всего по стране действует 4,5 тыс. подобных общественных формирований правоохранительной направленности. По общим сведениям, в них входят порядка 29 600 человек.

В итоге лишь в нынешнем году с участием неравнодушных граждан было раскрыто свыше 1,4 тыс. преступлений, за совершение административных правонарушений задержаны 12,5 тыс. лиц. При этом в сельской местности отрядом «Сақшы» предупреждены факты скотокрадства, с участием добровольцев раскрыто 1 200 краж. Более 30 преступлений сумели раскрыть студенческие отряды, которые обеспечивают порядок на территориях общежитий, при библиотеках, вузах страны. Только в 1-м квартале текущего года за активное содействие полиции по ходатайствам ОВД акиматами были поощрены 955 человек. 765 из них даже получили денежную премию на общую сумму более 14,5 млн тенге.

Напомним, любой гражданин, изъявивший желание оказывать содействие органам внутренних дел, может обратиться в полицию с заявлением о вступлении в ряды добровольных помощников полиции.

– После проведения всех проверочных мероприятий и регистрации таких лиц в местных исполнительных органах им выдаются специальные удостоверения, значки и жилеты, – отметил Максат Байболов.

Популярное

Все
Песнями под гитару, барабанными ритмами и выставкой молодых художников День Конституции отмечала столичная молодежь
Меняемся вместе с Конституцией
Когда проводились испытания, о судьбах людей никто не думал
Скульптура красноармейца Петрухи из фильма «Белое солнце пустыни» встречает гостей у ворот дома жителя Петропавловска Бауржана Кульжанова
Вот уже более 10 лет мир отмечает 29 августа как Международный день действий против ядерных испытаний
Новый Казахстан: значение и смысл конституционной реформы
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Без формализма и двойных стандартов
Что думают о конституционной реформе Казахстана зарубежные правоведы
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
В поддержку мастеров пера
Под звуки домбры
Скорая помощь в достатке
«Дедушки» – бомба, «бабушки» – огонь!
Для особенных детей
Игры разума?
Ангиографическая операционная
Столичные водители, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, проехали по улицам Нур-Султана
Мелодии Алматы
Гарантия суверенитета
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Хроники коммунальной реформы
Тюлени стали чаще нападать на отдыхающих в Актау
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Прогноз урожая пшеницы озвучили в Правительстве Казахстана
Не только пить, но и платить
Президенту представили прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2027 годы
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Аэропорт, гостиницу и ТРЦ "заминировали" в Нур-Султане
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Все лето в водной блокаде
Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК

Читайте также

Свежий выпуск
Для особенных детей
Свежий выпуск
В поддержку мастеров пера
Свежий выпуск
Скорая помощь в достатке
Свежий выпуск
Гарантия суверенитета

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]