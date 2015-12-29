​Добрые дела ассамблеи

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Лилия СЫЗДЫКОВА

Уходящий 2015 год в Казахстане проходил под знаком Года АНК. Как отметил заместитель Председателя – заведующий секретариатом ассамблеи Ералы Тугжанов, при проведении года удалось добиться главной цели – консолидировать народ страны вокруг главных ценностей независимого Казахстана, укрепить единство и согласие в обществе. Причем в этой работе важно было дойти до каждого казахстанца и, как показывают цифры, это тоже более чем удалось. В рамках Года АНК, который единовременно стартовал по всей республике 6 февраля, было проведено свыше 30 тыс. мероприятий, участие в которых приняли около 9,5 млн человек.

Как подчеркнул Е. Тугжанов, 2015 год стал годом конкретных дел. Так, была проделана огромная работа в сфере благотворительности, в целом по линии АНК было оказано помощи на сумму около 5 млрд тенге по всему Казахстану. В нынешнем году во всех регионах завершено строительство домов дружбы. Около 44 тыс. детей обучены государственному языку. Были разработаны Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства и Концепция развития ассамблеи до 2025 года.

– Президент особо подчеркивает важность укрепления общественного согласия как обязательного условия для стабильного развития нашего государства, как необходимой базы для реализации Пяти институциональных реформ, – напомнил заместитель Председателя АНК.

Такой подход, получивший название модели мира и согласия Нурсултана Назарбаева, заслужил международное признание. Только в текущем году представители 24 стран мира обратились в АНК за опытом.

Вместе с тем 2015 год был ознаменован не только 20-летием Ассамблеи народа Казахстана, на него пришелся и ряд других знаковых для страны юбилеев: 20-летие Конституции РК, 550-летие Казахского ханства, 70-летие Великой Победы. Все эти события нашли отражение в календаре мероприятий Года АНК. Например, как рассказал Е. Тугжанов, только в рамках празднования 550-летия Казахского ханства было организовано 30 мероприятий, включая историко-культурную экспедицию «Ұлы Дала Елi» – ее участники проехали около 20 тыс. км, и результатом их работы стала разработка карты туристических маршрутов по историческим стоянкам Казахстана.

В целом, как подчеркнул Е. Тугжанов, за Год АНК удалось воплотить в жизнь все запланированное, а полученные итоги даже превзошли первоначальные ожидания. Красноречивым доказательством успешности проделанной работы могут служить результаты недавно проведенного социологического исследования, согласно которому 98% жителей страны испытывают гордость за свою принадлежность к гражданам Казахстана. 

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