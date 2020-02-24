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Добрые, отзывчивые, отважные
Таша Нойер

Торжественное чествование победителей конкурса, организованного Фондом Первого Президента РК – Елбасы и Ассоциацией деловых женщин Казахстана, состоялось в Центральном концертном зале Qazaqstan.

Участники конкурса – люди, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем, занимаются благотворительной деятельностью и помогают нуждающимся по зову сердца. Их с августа прошлого года искали по всему Казахстану: в каждом регионе проводилась работа по выявлению и отбору благородных, отважных и сильных духом людей, готовых откликнуться на чужие проблемы. И нужно подчеркнуть, что число участников из года в год растет. В первом «Караване доброты» их было 97, а сегодня – уже 231 человек.

Почетными гостями церемонии стали председатель Сената Парламента РК, директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Дарига Назарбаева, депутаты, государственные и общественные деятели.

– Наша страна всегда была богата людьми, которые творят добро по велению сердца и совести. Участники нашего конкурса – люди особенные. Их бескорыстная помощь тем, кто оказался в беде, восхищает. Благодарю всех вас за неравнодушие, доброту, отзывчивость, широту души. Каждый из вас – пример для нас, и особенно для подрастающего поколения, – обратилась к участникам, открывая церемонию награждения, Дарига Назарбаева.

Были объявлены имена победителей конкурса по пяти номинациям. Им вручены медали I, II и III степеней, а также путевки в лечебно-оздоровительный санаторий «Оқжетпес» и ценные призы от партнеров.

Высшей наградой конкурса – медалью I степени – в номинации «Асар» награждена Улжан Алашабаева из Алматы. Она реализует проект, направленный на сохранение и развитие национальной казахской культуры, акцент сделан на оказание содействия в интеграции слабовидящих и незрячих детей в общество.

В номинации «Туған жер» победителем объявлена Ляззат Жабатаева из Жамбылской области. Она построила детский сад в родном ауле Шаулдер Туркестанской области, в селе Сарыкемер построила и оснастила за свой счет необходимым оборудованием спортивно-оздоровительный комплекс, а также возвела медицинский пункт «Кайнар» на республиканской трассе. Ляззат ежегодно выделяет до 7 млн тенге на благотворительность.

Многодетная мать, общественный деятель Жанар Байжулдинова из Нур-Султана стала победительницей в номинации «Мейірім жолында». Она помогает сиротам и детям, оставшимся без родителей, обрести семью. В период с 2012 по 2016 год она приютила 11 детей уже имея двоих родных.

Айбек Абдрахманов из Усть-Каменогорска, спасший в сентябре прошлого года из пожара семью из семи человек, по праву удостоен золотой медали в номинации «Батыл жүрек». Ринувшись на помощь жильцам горящего дома, он совершил настоящий подвиг.

В номинации «Қайырымдылық тарихы» победила журналист Кызылординского областного филиала республиканского телеканала Qazaqstan Толкын Кабылша. Она в своей деятельности освещает благотворительность, принимает участие в мероприя­тиях по оказанию помощи малои­мущим.

Такие конкурсы, как «Караван доброты», нацеленные на популяризацию идей благотворительности, развитие активной гражданской инициативы, очень важны. Ведь наши личные успехи, как и достижения целого государства, – это не только результат нашего труда, но и устремлений, направленных на сохранение духовных ценностей общества. Милосердие, доброта, сострадание – понятные каж­дому ценности, испокон веков служившие основой единства и согласия, всегда были присущи нашему народу.

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