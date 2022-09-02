Добрые сердца

Проблема с бродячими собаками, брошенными на произвол судьбы или истерзанными людьми, в последние годы волнует многих, вызывает общественный резонанс. На их защиту встают сотни волонтеров, которые стараются спасать братьев меньших и дарить им вторую жизнь. Один из них – волонтер-кинолог из Атырау Мамучар Джабасов.

Свою деятельность Мамучар с завидным постоянством освещает в социальных сетях. И атыраусцы порой обращают внимание на интересного кота, который часто появляется в кадре в момент лечения волонтером бродячих псов. Вислоухий кот шотландской породы без опасения быть укушенным трется мордочкой о собаку, а та, ну надо же, не проявляет ни малейшей агрессии. При знакомстве кот представился (точнее, его представили) Борисом Николаевичем.

Есть же выражение «живут как кошка с собакой», то есть очень часто такие животные – непримиримые враги, а тут – сплошная идиллия. Небезынте­ресно узнать, как вообще такое возможно? Но так уж сложилась жизнь самого питомца, которая и сделала его другом животных. Как рассказывает Мамучар Джабасов, Бориса Николаевича четыре года назад купили их соседи.

– Потом они через мою бабушку попросили подлечить захворавшее животное. Коту было тогда всего два месяца, и я у него обнаружил болезнь типа чумки. Вылечил, передал его обратно. А через недели две животное снова принесли, уже с ожогами от сигарет, это дети начали издеваться над несчастным созданием. Вылечив его, уже не отдал, оставил у себя. Видимо, поэтому кот чувствует боль и страдания других животных, причем гасит их агрессию на корню. И собаки, поначалу настроенные укусить, все же терпят Бориса Николаевича, становятся кроткими. Если животное понимает, что ему ничего не грозит, оно не будет чувствовать страх и никогда не нападет, – говорит волонтер.

Такое вот уникальное, умное и заботливое животное – кот Борис Николаевич.

Сегодня волонтер продолжает спасать бездомных животных от агрессивных людей. Часто новорожденных котят и щенков владельцы подбрасывают в приюты, ветклиники, оставляют у обочины автодороги. Их не волнует, что будет дальше. Изувеченных и больных спасает добрая душа Мамучара Джабасова. Попадают они к нему разными, но всегда печальными путями. Сердобольные жители, знающие номер телефона волонтера, звонят и сообщают, что где-то сбита собака или лежит беспомощное животное. Без хвостов, с перебитыми лапами, выколотыми глазами, выбитой челюстью, болею­щие чумой, в общем, оставленные на верную смерть... И таких около сотни, которых кинолог вместе со своими помощниками лечит, кормит, поит, а если есть желающие – отдает в добрые руки, после выздоровления переправляет в питомник «Доброе сердце Атырау».

– Когда я впервые вылечил больную собачку, которую врачи уже «списали», посчитав, что она не жилец, то испытал чувство радости, удовлетворения. Я ее поднял на ноги за три месяца, – делится Мамучар Джабасов. – После этого понял, что могу спасать, помогать тем животным, чья жизнь висит на волоске, это мое дело. Как этому научился? Пару-тройку лет занимался спасением таких животных, опыта набрался, работая безвозмездно в ветеринарной клинике, а четыре года назад меня пригласили в группу «Доброе сердце».

– У вас есть специальное помещение для животных? – интересуюсь я у волонтера.

– Это дом моей бабушки, она умерла, там никто не живет, и он используется для лечения и содержания собак, соорудил там вольеры. Бывают ситуа­ции, когда не получается вылечить животное, и тогда просто облегчаешь состояние животного – кормишь, поишь, ухаживаешь за ним. В этом случае питомец остается у меня, так как больное животное никто не заберет. Обездвиженные находятся в специальном вольере, где предусмотрен гладкий пол с уклоном, то есть когда у животного возникают естественные потребности, все стекает, и убрать просто. Все продумано. А в остальных вольерах все как обычно. Кроме того, имеется помещение закрытого типа, где содержатся собаки с демикозом – кожным заболеванием, потому что зараза может перейти к другим питомцам.

Сегодня общественное объединение «Доброе сердце» совместно с еще одним волонтерским движением по государственному заказу работает над регулированием численности бездомных животных. Как пояснила его лидер Венера Манасова, в рамках программы ведется отлов бродячих животных, проводятся стерилизация, вакцинация и их выпуск.

– Мы должны отловить в течение поч­ти двух лет 1 100 собак в четырех пригородных округах. Общая сумма проекта – 19 миллионов тенге. На одну собаку выделено 18 500 тенге, самый минимум. За первые две недели отловили около 20 собак, всех стерилизовали, выпус­каем их после осмотра ветеринаром, кинологом. На всех животных клипсы с указанием номера, – рассказывает Венера Манасова.

Остается открытым вопрос строи­тельства капитального прию­та для животных. Но этот проект пока в перспективе.