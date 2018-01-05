Добрые традиции на древней земле Казахстана

Статьи
697
Раушан Шулембаева, Алматы

Поздравляя с наступающим великим праздником – Рождеством Христовым, глава православной церкви Казахстана сообщил, что праздничная литургия по древней традиции совершится во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января. В Успенском кафедральном соборе столицы Астаны торжественное богослужение совершит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий. В Вознесенском кафедральном соборе Алматы литургию возглавит митрополит Александр.

– В Рождественские дни мы просим у Бога мира и согласия в семьях, между близкими и незнакомыми людьми, представителями разных конфессий и народов, – говорил владыка. – В праздник лучшим подарком будут добрые дела, от которых кому-то станет радостнее и светлее на душе.

Важным событием минувшего года владыка назвал масштабную реставрацию главного храма Алматы – Вознесенского кафедрального собора. Историческую и духовную жемчужину Семиречья реставрируют во исполнение поручения Президента Казахстана. Во время встречи с Главой государства в 2016 году митрополит Александр затронул вопрос о ремонте храма. Нурсултан Назарбаев поддержал проект реставрации и подчеркнул, что работы надо проводить с прив­лечением квалифицированных специалистов и использованием современных технологий. Реставрация ведется на пожертвования благотворителей. Несмотря на ремонт, богослужения в храме продолжаются.

Следующим событием года был назван Архиерейский собор Русской православной церкви, частью которой является православная церковь Казахстана. Приветственный адрес его участникам направил Глава государства, где говорилось, что православие в истории суверенного Казахстана занимает важное место и вносит значительный вклад в укреп­ление межконфессионального мира и меж­этнического согласия в обществе. Выступая на соборе, Пат­риарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что «Казахстан уже много лет являет пример конструктивных церковно-государственных взаимоотношений».

2017-й вошел в историю и празднованием 145-летия Туркестанской епархии, когда в рамках торжеств была изготовлена памятная медаль.

Говоря о событиях 2018 года, митрополит Александр в первую очередь назвал 15-летие Казах­станского митрополичьего округа. Сразу несколько памятных дат отметит Иверско-Серафимовский монастырь в Алматы: 160-летие первого Софийского собора, 110 лет обители и 15 лет со времени ее возрождения. В число памятных дат вошли 100-летие мученической кончины святителя Верненского Пимена – первого в начале ХХ столетия страдальца за православие на казахстанской земле, 125-летие митрополита Иосифа (Чернова) и 10-летие Собора новомучеников и исповедников казахстанских.

– Президент Нурсултан ­Абишевич Назарбаев сказал замечательные слова, которые должны стать для нас руководством к действию: «Мир должен узнавать нас не только по ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим инициативам, но и по нашим культурным достижениям». Это одна из задач, поставленных Главой государства в программной ­статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного соз­нания». Мероприятия в рамках церковных торжеств, несомненно, будут служить этой благородной цели, – заключил владыка.

Популярное

Все
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Скончался солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
Из-за непогоды закрыты ряд трасс в Казахстане
Представлен проект генплана Астаны до 2035 года
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
Главному тренеру сборной Казахстана по футболу подарили «Мерседес»
Очередь на зачисление детей в спортсекции в Астане стартует в понедельник
Синнер отыграл три матчбола у Джоковича
Врачи проконсультировали более 150 пациентов в Костанайской области
Беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС продлен на два года
В третий день перемирия ХАМАС освободит еще 13 заложников
Сенат Узбекистана одобрил союзный договор с Казахстаном
Поступательное движение вперед
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
В убийстве своего ребенка призналась мать
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Израиль и ХАМАС близки к освобождению заложников и приостановке боевых действий
Последствия ураганного ветра устраняют в Астане
Движение транспорта ограничено в Акмолинской области
"Отбасы банк" преобразуют в национальный институт развития – что изменится
Пропавшие в Актюбинской области девочки найдены
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане
Байден за воссоединение сектора Газа и Западного берега
УЕФА представил расклад отбора на Евро-2024
На конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница Никарагуа
Поиски семилетней девочки продолжаются в Павлодарской области
40 населенных пунктов Павлодарской области остаются без электричества из-за непогоды
Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)
Четверо получили травмы в результате ураганного ветра в Астане
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
В Казахстане самые дорогие яблоки среди стран СНГ
Спасенная полицейским пенсионерка скончалась в клинике
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

Читайте также

Подозреваемого в краже задержали гвардейцы в Шымкенте
Военно-патриотическому движению «ЖасБүркіт» - 20 лет
Оставаясь верным клятве Гиппократа
Принятые меры дают свой результат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]