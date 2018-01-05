Добрые традиции на древней земле Казахстана

Поздравляя с наступающим великим праздником – Рождеством Христовым, глава православной церкви Казахстана сообщил, что праздничная литургия по древней традиции совершится во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января. В Успенском кафедральном соборе столицы Астаны торжественное богослужение совершит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий. В Вознесенском кафедральном соборе Алматы литургию возглавит митрополит Александр.

– В Рождественские дни мы просим у Бога мира и согласия в семьях, между близкими и незнакомыми людьми, представителями разных конфессий и народов, – говорил владыка. – В праздник лучшим подарком будут добрые дела, от которых кому-то станет радостнее и светлее на душе.

Важным событием минувшего года владыка назвал масштабную реставрацию главного храма Алматы – Вознесенского кафедрального собора. Историческую и духовную жемчужину Семиречья реставрируют во исполнение поручения Президента Казахстана. Во время встречи с Главой государства в 2016 году митрополит Александр затронул вопрос о ремонте храма. Нурсултан Назарбаев поддержал проект реставрации и подчеркнул, что работы надо проводить с прив­лечением квалифицированных специалистов и использованием современных технологий. Реставрация ведется на пожертвования благотворителей. Несмотря на ремонт, богослужения в храме продолжаются.

Следующим событием года был назван Архиерейский собор Русской православной церкви, частью которой является православная церковь Казахстана. Приветственный адрес его участникам направил Глава государства, где говорилось, что православие в истории суверенного Казахстана занимает важное место и вносит значительный вклад в укреп­ление межконфессионального мира и меж­этнического согласия в обществе. Выступая на соборе, Пат­риарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что «Казахстан уже много лет являет пример конструктивных церковно-государственных взаимоотношений».

2017-й вошел в историю и празднованием 145-летия Туркестанской епархии, когда в рамках торжеств была изготовлена памятная медаль.

Говоря о событиях 2018 года, митрополит Александр в первую очередь назвал 15-летие Казах­станского митрополичьего округа. Сразу несколько памятных дат отметит Иверско-Серафимовский монастырь в Алматы: 160-летие первого Софийского собора, 110 лет обители и 15 лет со времени ее возрождения. В число памятных дат вошли 100-летие мученической кончины святителя Верненского Пимена – первого в начале ХХ столетия страдальца за православие на казахстанской земле, 125-летие митрополита Иосифа (Чернова) и 10-летие Собора новомучеников и исповедников казахстанских.

– Президент Нурсултан ­Абишевич Назарбаев сказал замечательные слова, которые должны стать для нас руководством к действию: «Мир должен узнавать нас не только по ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим инициативам, но и по нашим культурным достижениям». Это одна из задач, поставленных Главой государства в программной ­статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного соз­нания». Мероприятия в рамках церковных торжеств, несомненно, будут служить этой благородной цели, – заключил владыка.