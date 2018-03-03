Общество
"Добрый магазин" открылся в Актау
"Добрый магазин" для малоимущих и многодетных семей открылся в Актау. Социально уязвимые слои населения смогут бесплатно получать здесь одежду, продукты питания, посуду и многое другое. Об этом рассказал Имангазы Досмуханбетов, директор общественного фонда "Мы люди – мы вместе" и основатель проекта "Добрый магазин", передает Lada.kz.

В связи с открытием "Доброго магазина" волонтеры объявляют о начале сбора вещей, продуктов питания и предметов быта. Пожертвовать просят всех неравнодушных людей.

"Открыт сбор для магазина детских вещей и обуви, а также верхней одежды от 0 и выше, продуктов питания, посуды, оргтехники и ковровых покрытий. Всем, кто хочет помочь и передать вещи, можно обращаться по адресу: 14 микрорайон, 25 здание или по телефону: 87028210650", – рассказали в фонде.

В магазине есть холодильная камера для хранения продуктов питания. Волонтерами фонда выступают студенты юридического факультета колледжа "Болашак", которые будут работать в магазине на бесплатной основе.

Семьи, которым нужна помощь, могут обратиться в "Добрый магазин" или по указанному номеру телефона.

Вещи принимаются как новые, так и б/у, но в хорошем состоянии.

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