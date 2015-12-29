​Добрый сказочник из Семея

– Первыми моими самостоятельно прочитанными книжками были сказки – русские и казахские. Они, кстати, и сейчас у меня хранятся с разрисовками на полях. Читать хорошую литературу можно по-разному: просто для удовольствия и еще для чего-то глубинного. Счастлив тот читающий, который сумеет почувствовать интонацию автора и через нее понять новые смыслы, уловить несказанного свет. Это уже сотворчество с писателем. Пожалуй, два имени писателей я могу назвать, которые действительно на меня повлияли, – Пушкин и Андерсен. В их сказках есть второе и третье дно. Прочтешь и чувствуешь, как в тебе что-то преображается к лучшему.

Как-то по-особенному запал в сердце Валентин Берестов – мудрый мастер эмоциональных полутонов и оттенков. Я многому у него научился. Хороших детских авторов много. Упомяну еще одного – Александра Мелентьевича Волкова. Своего «Волшебника Изумрудного города» он написал в Усть-Каменогорске. Его серию и американцы уважают, без ревности к Фрэнку Бауму, создавшему «Волшебника из Страны Оз». Наверное, мне стало немного обидно за родной Семипалатинск, и я взялся за сказки.

Детским писателем стал нечаянно. Позвонили мне из издательства «Жалын» и предложили написать детскую книжку. Так появился «Доктор Стук», книжка стихов для малышей, для них писать невероятно трудно. Сегодня не все мне в ней нравится, но ее написал 19-летний человек, не лишенный амбиций и творческого нахальства. А мой друг композитор Габдулхак Ахунжанов все стихи в ней переложил на музыку. Сейчас у меня осталась только одна книжка «Доктор Стук», довольно потрепанная. А сам я так и остался в детстве. И мне в этой чудесной стране радостно. Для меня самое-самое любимое – это когда детям нравится мое стихотворение или сказка. Тогда мой внутренний ребенок начинает шалить и кричать от радости, а я просто счастливо улыбаюсь.

В детской книжке очень важен художник, он, по сути, соавтор писателя. Мне повезло. К «Доктору Стуку» приложил руку Александр Островский. Он не только был одним из лучших иллюстраторов детских книг в Казахстане, но и сам писал талантливые стихи, я с радостью нашел их в № 11 «Простора» за этот год. Спасибо журналу! «Сказки моего города» украсила своими работами Светлана Макаренко. Она так здорово изобразила сороку, что я стал по-другому смотреть на героиню своей истории.

Были времена, когда детские книжки выходили огромными тиражами, и мы действительно были самой читающей страной. Сейчас наступает другая эпоха. Утрачиваются многие традиции. Сказки уже не бабушка с мамой рассказывают, а телевизор и компьютер. Этого не должно быть. Как не должна уходить из нашей жизни и книга. Чтение – это «счастливый труд души», как говорили раньше. Надо находить время для общения с ребенком и книгой, читайте ему вслух, пусть он заучивает что-то наизусть. Это напитывает его душу для непростой взрослой жизни.

Литература никому ничего не должна, но в ней, особенно в детской, должен быть свет надежды. Это мое твердое мнение. Если я пишу для людей моложе Ромео и Джульетты, то добавляю в свои вещи капельку эликсира взрослости. Для тех, кто постарше, оставляю в строчках солнечного зайчика детства. Тогда даже минорные стихи наполняются светом...

Евгений Титаев подготовил для одного из алматинских издательств книгу своих избранных сказок и стихов для детей, которую назвал «Давай дружить!». Надеемся, она увидит свет в новом году, и наши дети смогут найти в библиотеках страны книги своего друга – доброго сказочника из Семея.

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?