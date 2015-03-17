Добрый взгляд в завтра

1006
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
В офисе общественного объединения поддержки инвалидов-колясочников «Арба» открылся массажный кабинет. Как рассказал председатель корейского ЭКО Максим Пак, помощь тем, кто в ней нуждается, – приоритетное направление работы областной Ассамблеи народа Казахстана. В нынешнем году она приобретает более широкий масштаб и планомерный характер. Координаторы проектов – успешные бизнесмены, руководители предприятий и компаний. В данном случае это предприниматель, генеральный директор компании «Монтажтехсервис» Булат Сарсенов. «Взгляд в будущее» предусматривает социальную реабилитацию инвалидов и, конечно, их оздоровление. На призыв о помощи с готовностью откликнулся доктор нетрадиционной медицины Виталий Ан. Поначалу он провел обучение родителей детей-инвалидов в городе Аксае. Под его присмотром, а теперь и самостоятельно они делают лечебный массаж, проводят с малышами сеансы укрепляющей физкультуры. Отзывы родителей – самые благожелательные.
Столь полезное начинание продолжилось в Уральске, в обществе «Арба», где Виталий Константинович провел мастер-класс и обучил своему умению 5 инвалидов-колясочников. Оборудован кабинет, где сейчас проводятся лечебные процедуры. Естественно, что в желающих получить заряд здоровья недостатка нет. Более того, включена цепная реакция передачи полезных знаний. Те, кто овладел ими, в свою очередь обучают инвалидов навыкам массажа. Результаты уже есть. Как рассказала Гульнара Утегенова, у нее появилось тепло в ногах, которых она прежде не чувствовала. Улучшается общее самочувствие. С помощью методики Виталия Ана стали быстрее заживать пролежни, что очень важно для тех, кто прикован к коляске.
По словам председателя ОО «Арба» Гульмиры Батпакуловой, активисты объединения отстаивают права людей с ограниченными возможностями, занимаются просветительской деятельностью, разрабатывают и реализуют проекты в рамках государственного заказа, проводят различные консультации, помогая в решении конкретных проблем. То есть инициатива Главы государства о построении безбарьерного общества реализуется на прак­тике. Постоянную поддержку оказывают местные власти. Свое содействие предлагают представители бизнес-сообщества и этнокультурных объе­динений. В офисе «Арбы» открыт швейный цех. Но все-таки возможность, предоставленная корейским этнокультурным объединением, особенно дорога, поскольку помогает укреплять здоровье. Нельзя не упомянуть о том, что для людей с ограниченными возможностями ценен и любой повод чаще общаться. Инвалиды-колясочники занимаются теннисом, сидячим волейболом. Состоялись первые соревнования по баскетболу на колясках. У тех, кто находит для себя занятие по душе, меняется настроение. А позитивный настрой – это лучшее лекарство.
В планах корейского этнокультурного объединения – проведение областного семинара и «круглых столов», на которых речь пойдет о расширении рамок проекта «Взгляд в будущее». Это будущее должно стать по-настоящему безбарьерным. По-новому планируется проводить традиционные ярмарки вакансий. Сначала – изучить рынок труда, с тем чтобы определить предприятия и компании, которые готовы предоставить рабочие места для инвалидов, и только после этого будут приглашать конкретных претендентов их занять. То есть станет оказываться конкретная и адресная помощь в трудоустройстве. Именно так, по нарастающей, воплощаясь в реальные дела, считает Максим Пак, должна развиваться социальная ответственность бизнеса.

Популярное

Все
За 40 минут будут доезжать астанчане от Нурлы жола до аэропорта
Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов
Приоритеты боевой подготовки ВС определили в МО
Экс-директора столичной школы осудили за крупные хищения
Капризы весны: резкая смена погоды ожидается в республике
Цена на золото растет на фоне обострения на Ближнем Востоке
Кувейтская фондовая биржа приостановила торги
Четыре золотые медали завоевали казахстанские боксеры на «Кубке Странджа»
Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос
Сотрудники стройкомпании предстанут перед судом за двойные продажи квартир в Астане
Семь казахстанцев выступят на Паралимпиаде в Италии
Комплексный подход к свободе слова
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Аида Балаева: Речь идет о кардинальных переменах в самой траектории развития страны
Кабинеты помощи пострадавшим от насилия детям создадут в Казахстане
Казахстан присоединился к рекомендации ОЭСР по публичной добропорядочности
Новая Конституция формирует прочную основу для раскрытия потенциала молодежи – Маулен Ашимбаев
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Нефть резко подорожала из-за эскалации на Ближнем Востоке
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права и свободы - Евгений Больгерт
Новая Конституция – новые возможности
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Новая архитектура доверия и развития
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
На основе идеи человекоцентричности
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Борцовские поединки в столице
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]