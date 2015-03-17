Добрый взгляд в завтра 1006 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

В офисе общественного объединения поддержки инвалидов-колясочников «Арба» открылся массажный кабинет. Как рассказал председатель корейского ЭКО Максим Пак, помощь тем, кто в ней нуждается, – приоритетное направление работы областной Ассамблеи народа Казахстана. В нынешнем году она приобретает более широкий масштаб и планомерный характер. Координаторы проектов – успешные бизнесмены, руководители предприятий и компаний. В данном случае это предприниматель, генеральный директор компании «Монтажтехсервис» Булат Сарсенов. «Взгляд в будущее» предусматривает социальную реабилитацию инвалидов и, конечно, их оздоровление. На призыв о помощи с готовностью откликнулся доктор нетрадиционной медицины Виталий Ан. Поначалу он провел обучение родителей детей-инвалидов в городе Аксае. Под его присмотром, а теперь и самостоятельно они делают лечебный массаж, проводят с малышами сеансы укрепляющей физкультуры. Отзывы родителей – самые благожелательные.

Столь полезное начинание продолжилось в Уральске, в обществе «Арба», где Виталий Константинович провел мастер-класс и обучил своему умению 5 инвалидов-колясочников. Оборудован кабинет, где сейчас проводятся лечебные процедуры. Естественно, что в желающих получить заряд здоровья недостатка нет. Более того, включена цепная реакция передачи полезных знаний. Те, кто овладел ими, в свою очередь обучают инвалидов навыкам массажа. Результаты уже есть. Как рассказала Гульнара Утегенова, у нее появилось тепло в ногах, которых она прежде не чувствовала. Улучшается общее самочувствие. С помощью методики Виталия Ана стали быстрее заживать пролежни, что очень важно для тех, кто прикован к коляске.

По словам председателя ОО «Арба» Гульмиры Батпакуловой, активисты объединения отстаивают права людей с ограниченными возможностями, занимаются просветительской деятельностью, разрабатывают и реализуют проекты в рамках государственного заказа, проводят различные консультации, помогая в решении конкретных проблем. То есть инициатива Главы государства о построении безбарьерного общества реализуется на прак­тике. Постоянную поддержку оказывают местные власти. Свое содействие предлагают представители бизнес-сообщества и этнокультурных объе­динений. В офисе «Арбы» открыт швейный цех. Но все-таки возможность, предоставленная корейским этнокультурным объединением, особенно дорога, поскольку помогает укреплять здоровье. Нельзя не упомянуть о том, что для людей с ограниченными возможностями ценен и любой повод чаще общаться. Инвалиды-колясочники занимаются теннисом, сидячим волейболом. Состоялись первые соревнования по баскетболу на колясках. У тех, кто находит для себя занятие по душе, меняется настроение. А позитивный настрой – это лучшее лекарство.

В планах корейского этнокультурного объединения – проведение областного семинара и «круглых столов», на которых речь пойдет о расширении рамок проекта «Взгляд в будущее». Это будущее должно стать по-настоящему безбарьерным. По-новому планируется проводить традиционные ярмарки вакансий. Сначала – изучить рынок труда, с тем чтобы определить предприятия и компании, которые готовы предоставить рабочие места для инвалидов, и только после этого будут приглашать конкретных претендентов их занять. То есть станет оказываться конкретная и адресная помощь в трудоустройстве. Именно так, по нарастающей, воплощаясь в реальные дела, считает Максим Пак, должна развиваться социальная ответственность бизнеса.



