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​Добыча глины вылилась в штраф
Сергей Горбунов, Павлодар

Летом прошлого года прокуратура Павлодарского района проводила проверку на предмет введения в рыночный оборот земель сельхозназначения с целью их эффективного использования. В ходе мероприятия в поле зрения сотрудников надзорного ведомства попала одна из строительных фирм, занимающаяся прокладкой автомагистрали Омск – Павлодар – Семей – Майкапшагай – граница КНР.

Было установлено, что на 437-м км дороги на территории Заринского сельского округа Павлодарской области в нарушение п. 10 ст. 43 Земельного кодекса ТОО «АБК-Автодор НС» на площади 1,0178 га без правоустанавливающих документов на земельный учас­ток осуществляло добычу глины. В свое оправдание дорожные строители заявили, что этот инертный материал им срочно был нужен для прокладки магистрали.

По этому факту прокуратурой района внесено представление в ГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель Павлодарской области», по результатам рассмотрения которого ТОО подвергнуто штрафу в размере 700 МРП, или 1 484 700 тенге.

Незаконная добыча распространенных полезных ископаемых навлекла на товарищество и другое наказание. Одновременно был установлен факт выброса неорганической пыли без разрешения на эмиссии в окружающую среду. По акту прокурора в бюджет возмещена сумма в размере 312 тыс. 169 тенге. Уполномоченным органом материалы направлены также в ОВД.

Кроме того, районной прокуратурой к ответственности привлечен еще один «землекопатель». В октябре прошлого года в рамках мониторинга установлен факт порчи части участка, находящегося на праве временного землепользования у КХ «Искра» в Зангарском сельском округе. Было выявлено, что на площади 0,11 га проводились раскопка и извлечение асбестовых и металличес­ких труб. Это привело к тому, что из-за перемешивания плодородного слоя с асбестовыми осколками и крошкой часть земли оказалась загубленной.

Сумма причиненного КХ «Искра» ущерба государству составляет 29 тыс. 304 тенге. По данному факту прокуратурой Павлодарского района внесено представление в уполномоченный орган. По результатам рассмотрения дела крестьянское хозяйство привлечено к ответственности за порчу земли. Кроме погашения суммы ущерба, оно заплатило еще и штраф в размере 30 МРП.

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