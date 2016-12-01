Добыча нефти – динамика роста

С.Мынбаев доложил Главе государства об итогах деятельности национальной компании за 9 месяцев 2016 года и рассказал о планах на ближайшую перспективу. На встрече были затронуты вопросы производственно-финансовой деятельности, социальной сферы и реа­лизации новых проектов компании.



Президент был проинформирован о ходе реализации крупных проектов в нефтегазоперерабатывающей промышленности, в том числе о расширении производственных мощностей Тенгиза, первых стадиях работ на Кашагане, а также перспективах развития Карачаганакского месторождения.Глава АО «КазМунайГаз» доложил, что, несмотря на снижение цен на нефть, объем добычи и переработки нефти компании имеет динамику роста.По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.