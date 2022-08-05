Добычу нефти приостановили на Кашагане из-за утечки газа

В компании "North Caspian Operating Company" сообщили о приостановке установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак", передает Kazpravda.kz.

"Произведена безопасная остановка установки в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлён сброс давления на факельную систему", - говорится в сообщении.

Никто не пострадал. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Идут работы по возобновлению производственных операций, добавили в компании.