Энергетика
Добычу нефти возобновили на Кашагане

Оператор Северо-Каспийского проекта сообщил о постепенном возобновлении производства в ночь на 10 августа, передает Kazpravda.kz.

Работы могут сопровождаться ограниченным сжиганием газа, отметил оператор.

"Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган, и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени", - говорится в сообщении.

Напомним, третьего августа на Кашагане приостановили добычу нефти из-за утечки газа на производственном участке. Никто не пострадал.

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