Добычу природного газа сократили в Казахстане

Снижение произошло как в натуральном, так и денежном выражении.

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Бюро национальной статистики констатировало снижение объемов производства природного газа в Казахстане в период с января по октябрь 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

По подсчетам ведомства, объем производства в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге – по сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5%.

«В натуральном выражении за отчетный период было добыто 43 366,8 млн/м3 природного газа, что также ниже на 1,5%, чем в аналогичный период прошлого года. 25 777,1 млн/м3 нефтяного попутного газа, это на 2,9% меньше, чем в январе-октябре 2021 года.

Напомним, в Казахстане производством добычи природного газа занимаются 4 предприятий», – рассказали в БНС.