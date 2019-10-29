Общество
Добывать электроэнергию из мусора намерены в Казахстане
Жанат Тукпиев
В Казахстане планируют вырабатывать энергию из мусора. Об этом заседании Правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Министерством прорабатывается вопрос привлечения инвестиций в мусороутилизацию с выработкой электрической энергии. Основным барьером является низкая инвестиционная привлекательность. Для решения этой проблемы предлагаем распространить зеленый тариф ВИЭ на производимую от мусороутилизирующих заводов электроэнергию. Эта мера позволит значительно снизить объемы захоронения на полигонах. При внедрении зеленого тарифа мы сможем утилизировать более 1,5 миллиона тонн отходов ежегодно. Полигон, вмещающий 1 миллион тонн – это 7,5 гектаров земли, или около 15 футбольных полей", – сообщил Мирзагалиев.

Мирзагалиев отметил, что по итогам 2019 года ВИЭ будет выработано 2,4 млрд киловатт.

"Если бы данная энергия была произведена угольными станциями, то годовой объем выбросов парниковых газов составил бы 2,3 миллиона тонн, загрязняющих атмосферу веществ, – 188 тысяч тонн и золошлака – 500 тысяч тонн. Достижение доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 10 процентов в 2030 году приведет к условному сокращению выбросов парниковых газов на 15 миллионов тонн, загрязняющих атмосферу веществ – 1 миллион тонн и золошлака – 3,2 миллиона тонн в год", – резюмировал Мирзагалиев.

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