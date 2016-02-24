​Добывать с выгодой

Как сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов, над реализацией 74-го шага – «Повышение прозрачности и предсказуемости сферы недропользования через внедрение международной системы стандартов отчетности» – Минис­терство энергетики работает совместно с Комитетом геологии Министерства по инвес­тициям и развитию, другими заинтересованными госорганами. Внедрение международных стандартов рассматривается применительно к сфере твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья.

– В проводимых реформах для государства важны такие факторы, как увеличение степени достоверности извлекаемых запасов, повышение точности прогнозирования добычи углеводородного сырья, повышение качества государственной политики по управлению недрами. Для достижения успешных результатов и для того, чтобы недра разрабатывались рационально, одновременно были обеспечены изменения, направленные на удобство подсчета системы запасов для инвесторов, необходимо провести кропотливую аналитическую работу. Такую работу мы проводим по специально разработанной «дорожной карте» совместно с заинтересованными организациями и экспертами. Для решения вопросов внедрения международной системы стандартов отчетности при Комитете геологии создана рабочая группа, – сказал А. Магауов.

В свою очередь исполнительный директор KAZENERGY Рустем Кабжанов подчеркнул, что при внедрении международной системы учета запасов государство получит наиболее объективную картину по стои­мости и наличию углеводородных ресурсов.

– Эта система позволит как инвесторам, которые пришли на рынок Казахстана, так и отечественным компаниям адекватно оценить собственные запасы и выйти на международный рынок заимствования для того, чтобы возможность инвестирования в геологоразведку и добычу углеводородного сырья была постоянной в течение длительного периода и не зависела от конъюнктуры на мировом рынке, – пояснил он.

Как отметил вице-министр энергетики, 75-й шаг – «Введение для всех полезных ископаемых упрощенного метода заключения контрактов, используя лучшую мировую практику» – реализуется Министерством энергетики совместно с Министерством по инвестициям и развитию в рамках разработки проекта Кодекса о недрах.

– В нынешнем году будет принят новый Кодекс о нед­рах, усовершенствованный по ряду направлений, – уточнил он. – Документ, в частности, предполагает обеспечение свободного доступа к геологичес­кой информации, проведение геологического изучения недр за счет средств частных инвес­торов. Кроме того, на слабо изученных месторождениях на стадии разведки углеводородного сырья прорабатывается возможность предоставления права разведки на основе принципа «первый пришел – первый получил».

По его словам, этот принцип заложен в действующем законодательстве, однако из-за его несовершенства пока в углеводородном секторе не получил своего развития.

Наряду с этим будут упрощены подходы к составлению проектной документации на стадии разведки. В частности, прорабатывается возможность утверждения плана разведочных работ самим недропользователем с дальнейшим предоставлением в компетентный орган.

– Планируется значительное упрощение в вопросах экспертизы и согласования, они будут проводиться одновременно, и срок рассмотрения не будет превышать 30 дней, – разъяс­нил вице-министр, предположив, что проект документа в течение первого полугодия будет внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента.

В заключение А. Магауов выразил надежду, что все эти подходы положительно скажутся на регулировании сферы недропользования и в целом на инвестиционном климате в данной сфере.