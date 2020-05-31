Происшествия
Добывавших сайгачьи рога браконьеров задержали в ЗКО
Анастасия Прилепская
Сотрудники криминальной полиции в Западно-Казахстанской области выявили несколько фактов незаконной охоты на сайгаков и добычи рогов, задержанные водворены в изолятор временного содержания (ИВС), передает Kazpravda.kz.

Как сообщает Polisia.kz двое жителей ЗКО задержаны в Казталовском районе в результате проведенных 22 апреля оперативно-розыскных мероприятий. У мужчин 1978 и 1997 годов рождения в транспортных средствах обнаружены и изъяты 4 мешка сайгачьих рогов в количестве 227 штук. Вместе с тем, задержанные изобличены в причастности к совершению аналогичного преступления, имевшего место 5 марта в Жанибекском районе ЗКО, где в степи были обнаружены 101 туша сайги со спиленными рогами. Согласно показаниям задержанных, они в период с осени 2019 года по настоящее время спиливали рога с найденных мертвых туш сайги.

Фигуранты в соответствии со статьей 128 УПК РК были водворены в ИВС.

Также 3 мая в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области задержан житель Жанибекского района ЗКО 1991 года рождения на своей автомашине, у которого обнаружены 2 мешка сайгачьих рогов общим весом 104 килограмма в количестве 366 штук. Согласно показаниям задержанного, указанные рога в период с начала 2019 года собирал в степях на территории Жанибекского района ЗКО. Фигурант в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС.

Кроме того, 18 мая проведена масштабная спецоперация, в ходе которой задержаны 4 жителя Западно-Казахстанской области, у которых при обыске по месту жительства изъято: 434 рога сайги общим весом около 123 килограммов, автомобили марки "Nissan", "Нива Chevrolet" с российскими государственными номерами, мотоцикл, 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе с оптическим прицелом, 293 патрона, прибор ночного видения, радиостанции, фароискатели и GPS-навигатор. Предварительная стоимость изъятых рогов составляет 4 миллиона 920 тысяч тенге. 18 мая текущего года указанные фигуранты в соответствии со статьей 128 УПК РК водворены в ИВС.



"По всем вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами). В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, занимающихся оптовым закупом рогов сайги и их реализации в странах ближнего зарубежья", – сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД РК Думан Таев.



В соответствии с поручением Главы государства внесены изменения в Уголовный кодекс, в части ужесточения наказания за браконьерство. Так, за незаконную охоту предусмотрен штраф до 3 тысяч МРП, либо лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, с конфискацией имущества.

Законом выделено в отдельный состав и ужесточено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайгака, его частей или дериватов, в том числе рогов, наказание – от 3 до 5 лет лишения свободы (ранее до 3 лет) с конфискацией имущества.

За применение насилия или посягательство на жизнь инспектора по охране животных или егеря установлены такие же наказания, как за те же действия в отношении сотрудника правоохранительного, специального госоргана или военнослужащего. Теперь лицам, применившим насилие в отношении указанных лиц, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а за посягательство на жизнь – от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Руководство Нацмузея подозревают в присвоении еще 1,2 млрд бюджетных тенге
Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"
8 человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Карагандинской области
Ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды в Алматы
Нарушения в строительстве дорог за последние 10 лет будут расследовать в Казахстане
Новорожденного нашли в коробке в одном из дворов Караганды
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Закон Республики Казахстан
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Худший продукт на завтрак назвал врач
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Грабитель выбил зубы и отобрал телефон у прохожего в Нур-Султане
Задержан подозреваемый в смертельной потасовке на алматинском рынке "Алтын Орда"
Пришёл продать телефон: алматинец скончался после конфликта на рынке
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание

Читайте также

Происшествия
Новорожденного нашли в коробке в одном из дворов Караганды
Происшествия , Крупные ДТП
8 человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузов…
Происшествия
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Нур-Султане
Происшествия
Упавшую в туалет маленькую девочку спас 10-летний мальчик в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]