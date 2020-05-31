Добывавших сайгачьи рога браконьеров задержали в ЗКО
Анастасия Прилепская
Сотрудники криминальной полиции в Западно-Казахстанской области выявили несколько фактов незаконной охоты на сайгаков и добычи рогов, задержанные водворены в изолятор временного содержания (ИВС), передает Kazpravda.kz.
Как сообщает Polisia.kz двое жителей ЗКО задержаны в Казталовском районе в результате проведенных 22 апреля оперативно-розыскных мероприятий. У мужчин 1978 и 1997 годов рождения в транспортных средствах обнаружены и изъяты 4 мешка сайгачьих рогов в количестве 227 штук. Вместе с тем, задержанные изобличены в причастности к совершению аналогичного преступления, имевшего место 5 марта в Жанибекском районе ЗКО, где в степи были обнаружены 101 туша сайги со спиленными рогами. Согласно показаниям задержанных, они в период с осени 2019 года по настоящее время спиливали рога с найденных мертвых туш сайги.
Фигуранты в соответствии со статьей 128 УПК РК были водворены в ИВС.
Также 3 мая в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области задержан житель Жанибекского района ЗКО 1991 года рождения на своей автомашине, у которого обнаружены 2 мешка сайгачьих рогов общим весом 104 килограмма в количестве 366 штук. Согласно показаниям задержанного, указанные рога в период с начала 2019 года собирал в степях на территории Жанибекского района ЗКО. Фигурант в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС.
Кроме того, 18 мая проведена масштабная спецоперация, в ходе которой задержаны 4 жителя Западно-Казахстанской области, у которых при обыске по месту жительства изъято: 434 рога сайги общим весом около 123 килограммов, автомобили марки "Nissan", "Нива Chevrolet" с российскими государственными номерами, мотоцикл, 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе с оптическим прицелом, 293 патрона, прибор ночного видения, радиостанции, фароискатели и GPS-навигатор. Предварительная стоимость изъятых рогов составляет 4 миллиона 920 тысяч тенге. 18 мая текущего года указанные фигуранты в соответствии со статьей 128 УПК РК водворены в ИВС.
"По всем вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами). В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, занимающихся оптовым закупом рогов сайги и их реализации в странах ближнего зарубежья", – сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД РК Думан Таев.
В соответствии с поручением Главы государства внесены изменения в Уголовный кодекс, в части ужесточения наказания за браконьерство. Так, за незаконную охоту предусмотрен штраф до 3 тысяч МРП, либо лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, с конфискацией имущества.
Законом выделено в отдельный состав и ужесточено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайгака, его частей или дериватов, в том числе рогов, наказание – от 3 до 5 лет лишения свободы (ранее до 3 лет) с конфискацией имущества.
За применение насилия или посягательство на жизнь инспектора по охране животных или егеря установлены такие же наказания, как за те же действия в отношении сотрудника правоохранительного, специального госоргана или военнослужащего. Теперь лицам, применившим насилие в отношении указанных лиц, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а за посягательство на жизнь – от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.