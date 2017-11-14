Дочь экс-сотрудника ЦРУ обвинила в домогательствах Джорджа Буша – старшего
Дочь бывшего сотрудника ЦРУ Рослин Корриган обвинила экс-президента США Джорджа Буша – старшего в сексуальных домогательствах. Об этом она заявила в опубликованном в понедельник интервью журналу Time, передает Tass.ru.
По ее утверждению, инцидент произошел в 2003 году, когда ей было 16 лет и она была приглашена на церемонию фотографирования во время встречи с Бушем в офисе ЦРУ в Вудлэнде (штат Техас), где работал ее отец.
"Моей первой реакцией был ужас", – заявила она о приставаниях Буша, которому в то время было 79 лет.
С конца октября с подобными обвинениями в адрес экс-президента США, которому сейчас 93 года, помимо Корриган уже выступали пять женщин, в том числе актрисы Хезер Линд и Джордана Грольник, а также писательница Кристина Бейкер Кляйн.
Представитель 41-го президента США Джим Макгрэт заявил изданию, что Буш-старший "просто не способен причинить кому-то вред или беспокойство, и он вновь извиняется перед всеми, кого мог оскорбить во время фотографирования".
Джордж Буш – старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 годы. До этого он был вице-президентом в администрации Рональда Рейгана, конгрессменом, представителем США при ООН, спецпосланником США в Китае и директором ЦРУ.