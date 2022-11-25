Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО

Женщину убили в собственном доме в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

17 ноября в отдел полиции района Магжана Жумабаева поступило сообщение о том, что в селе Советское в веранде дома обнаружен труп 56-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 уголовной статьи «Убийство».

По подозрению в убийстве задержали 52-летнего жителя этого же села.

С его слов, 14 ноября, распивая алкоголь, он и его собеседница поругались, и североказахстанец нанес женщине смертельные удары.

Тело женщины обнаружила ее дочь, пришедшая проведать мать 17 ноября, так как она не отвечала на телефонные звонки.

Мужчина водворен в ИВС. Назначены экспертизы. Идет следствие.