Дочь президента Узбекистана рассказала о состоянии здоровья отца
Ксения Воронина
Младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева рассказала на своей странице в Facebook о состоянии здоровья отца, передает Kazpravda.kz.
Орфография и пунктуация сохранены.
"Во избежание кривотолков, здесь, на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния. Я обращаюсь к людям с большой просьбой, обойтись без спекуляций и уважать право семьи на личное пространство", – написала дочь узбекского президента.
Она также сообщила, что будет признательна всем тем, кто поддержит главу узбекского государства молитвами.