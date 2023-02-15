Ждем и скучаем! Жены казахстанских спасателей отправили трогательные видеопослания в Турцию

Общество, Видеогалерея
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Жены казахстанских спасателей, которые сейчас ликвидируют последствия разрушительных землетрясений в Турции, записали обращения к своим мужьям, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. 

Фото: пресс-служба МЧС РК

Супруга командира отделения специализированной пожарной части №1 города Кокшетау Каната Баязитова Динара вспоминает, что супруг, услышав о трагедии в Турции, принял твердое решение поехать в братскую страну на помощь. Жена поддержала мужа.

«В трудные времена Турции важна поддержка каждого. Пусть Аллах даст терпение! Выражаю соболезнование народу Турции. Своему супругу желаю, чтобы возвратился живым и невредимым на родину, к семье. Мы очень по тебе соскучились», – отправили видеопослание главе семейства Динара с дочерью.

 

 

«Конечно, было страшно, когда муж сообщил, что вылетает в Турцию. Потому что понимаешь, какая там ситуация, что всё это опасно, под завалами. Когда видишь видео в Интернете, становится тяжело на сердце, потому что осознаешь, в какой он там опасности», – признается жена спасателя спасательного подразделения города Караганды Думана Камзина Адель.

Супруги воспитывают 5-летнюю дочь. В эти дни маленькая карагандинка, как и ее мама, очень переживает за отца. 

«Ей всего 5 лет, но даже она понимает, что это рискованно и опасно. Каждый день меня спрашивает, где папа. По новостям и в Instagram – везде смотрим. Ждем, когда приедет. Дай Аллах, чтобы все вернулись целыми и невредимыми!» – пожелала Адель.

 

 

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