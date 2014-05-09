Общество
Дочерний долг

Дети войны, вы детства не знали.

Ужас тех лет от бомбежек в глазах.

В страхе вы жили. Не все выживали.

Горечь-полынь и сейчас на губах...

Время стремительно идет вперед. Стала историей Великая Отечественная война. С момента ее окончания выросло несколько поколений людей, которые не слышали орудийного грома и взрывов бомб. Но война не стерлась из людской памяти и забыть те дни нельзя. Потому что история – это судьба каждого, кто вынес на себе четыре года смертельных боев, четыре года ожидания и надежды, кто проявил поразительное, беспримерное мужество. Тогда невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и солдатам, и их близким. Но особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в детство, от кромешного ада бомбежек и страшной тишины сиротства…

Раиса Ивановна Пенчукова родилась в 1939 году в Акмолинске. Вскоре отец ушел на фронт. Раиса с сестрой и матерью жили в строении, больше похожем на сарай. Каждый день приходилось буквально бороться за жизнь. Мать тяжело заболела, ее отправили в больницу, а детей – в детдом. 

Сейчас нам сложно представить, какие трудности выпали на долю этих детей. При живых родителях они стали сиротами. И всему виной была война, разлучавшая отцов и матерей с детьми, братьев с сестрами, мужей с женами. 

В 1946 году мама Раисы нашла их с сестрой и забрала из детдома. Раиса Ивановна до сих пор помнит, как приходилось добывать уголь на другом конце города, чтобы растопить печь и хотя бы немного согреться. Помнит бесконечные очереди за хлебом, когда номера писали на ладошках. А еще помнит, как мама где-то доставала каустическую соду и меняла ее на продукты.

У этих детей война отняла детство и у многих отняла родных. Они не знали тепла и уюта семьи, ласки родителей. Холодное слово «война» и те лишения, которые им пришлось испытать, навсегда останутся в памяти. 

Через многие годы Раиса Ивановна узнала о судьбе отца. Его похоронили в селе Гайталово. Позже был перезахоронен на Синявинских высотах.

В 2010 году Раиса Ивановна вместе с сестрой Любовью побывали на могиле отца. Она очень благодарна акимату города Астаны, оказавшему материальную помощи на эту поездку. А недавно Р. Пенчукова изготовила памятник для могилы отца, чтобы установить его на месте захоронения.

Память – наша история. Каким на нее будет взгляд ребенка, таким будет наш завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее. Великая Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя.

Ирина ЗАХАРОВА, Астана

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