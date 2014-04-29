«Дочки» повзрослеют

Экономика
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В Астане под председательством Премьер-Министра Карима Масимова состоялось очередное заседание совета директоров АО «Самрук-Казына». Были рассмотрены и одобрены подходы к реализации активов и трансформации бизнеса Группы компаний «Самрук-Казына», а также к осуществлению инвестиционной деятельности фонда.

Финансовый директор - член правления фонда Нурлан Рахметов проинформировал об основных мерах, планируемых по реструктуризации профильных и непрофильных активов Группы «Самрук-Казына». По его информации, фонд намерен ликвидировать, реорганизовать, передать государственным органам или продать частному сектору 37% из 599 активов. Указанные меры способствуют снижению государственного участия в экономике Казахстана при одновременном усилении бизнеса, а также придадут импульс развитию фондового рынка республики. В свою очередь фонд получит возможность повысить операционную эффективность дочерних компаний и привлечь долгосрочный капитал для их развития. Кроме того, компании фонда получат доступ к новым рынкам сбыта, передовым технологиям производства и управления за счет привлечения в их капитал квалифицированных стратегических инвесторов.

Совет директоров также в целом одобрил подходы и основные направления работы по трансформации бизнеса Группы компаний «Самрук-Қазына». Данная работа предполагает реализацию ряда инициатив, которые позволят АО «Самрук-Казына» эффективно и планомерно осуществить переход к модели стратегического холдинга. Среди предложенных, в частности, совершенствование системы ключевых показателей деятельности фонда и дочерних компаний, пересмотр подходов фонда к управлению инвестициями, реинжиниринг бизнес-процессов, усиление советов директоров дочерних компаний.

Совет директоров в целом одобрил новые подходы к осуществлению инвестиционной деятельности Группы компаний фонда. Ключевым изменением в этом направлении, как ожидается, станет введение на консолидированном уровне контроля за рациональностью и результативностью инвестиционной деятельности дочерних организаций фонда с точки зрения влияния на повышение долгосрочной стоимости компаний.

Еркен РАХМАТУЛЛИН

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