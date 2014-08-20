"Дочки" российских банков в Казахстане увеличили кредитный портфель

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Квартет "дочек" российских банков в Казахстане увеличил кредитный портфель на 42%, весь портфель БВУ вырос всего на 18,6%, сообщают специалисты аналитической службы Ranking.kz.

Аналитики отмечают, что группа российских кредиторов, работающих на территории Казахстана, растет в 2 раза быстрее рынка.

"По итогам июня 2014 года совокупный объем выданных кредитов группы составил почти 1,3 трлн тенге, год назад было 909 млрд тенге", – поясняют в пресс-службе.

По данным анализа – самым активным кредитором оказался Сбербанк. Годовой рост портфеля составил 48,2%. Альфа-банк прибавил 36,3%, а ВТБ и Хоум Кредит – 20%.

Весомое преимущество российских "дочек" – сравнительно высокое качество портфеля. Совокупная доля просроченных кредитов группы составляет всего 12,7% от портфеля. В целом по сектору просрочка "съедает" более трети ссудного портфеля – 37%.

Эксперты утверждают, что банкам не удалось избежать болезни рынка. Сбербанк за год увеличил объем просроченных кредитов в 4 раза – с 23,7 до 125,1 млрд тенге. Удельный вес просрочки в портфеле банка подскочил с 4,4 до 12,7%. У Альфа-банка сумма кредитов с просроченной задолженностью выросла с 0,7 до 12,1 млрд тенге. У Хоум Кредита просрочка достигла 18,5%.