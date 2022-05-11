Фото: Kazpravda.kz
Мажилис , Экономика
"Дочки" Сбербанка и Банка ВТБ в Казахстане могут сменить собственника
Тусупбекова Лаура
корреспондент

В интервью журналистам в Мажилисе Парламента РК глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что дочерние компании Сбербанка и Банка ВТБ в Казахстане могут сменить собственника, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Она напомнила, что до 12 июля Сбербанк не ограничен в финансовых операциях, но потом он тоже попадет под санкции.

«В этой связи, понимая, что такие ограничения будут существенно влиять на работу банков, сейчас Сбербанк Казахстана и ВТБ Банк (Казахстан) проводят работу по поиску новых инвесторов для продажи и смены собственника. После того, как они определят потенциального инвестора, АРРФР со своей стороны также будет оказывать меры содействия для получения разрешения со стороны США по выводу из санкционного списка», – пояснила она.

Также Абылкасымова подчеркнула, что Казахстан строго соблюдает весь перечень санкций в отношении этих банков.

«Это необходимо для того, чтобы предотвратить риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки. Мы следим чтобы эти запрещенные операции не проводились в отношении санкционных лиц и организаций. Таким образом, мы снижаем риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки. В целом для снижения такого риска мы считаем, что в случае смены собственника по российским дочерним банкам сама вероятность наступления таких рисков будет значительно снижена», – сказала глава агентства.

Популярное

Все
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Эрдоган: "Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Казахстанской молодежи объяснят смысл новых поправок в Конституцию
Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане
Нынешним летом турзона озера Алаколь может побить рекорд посещаемости
Казахстан ждет комплексное переустройство политической модели – эксперт
Убийство врача в Алматы: мать подозреваемого боится за жизнь своего сына
Как в Риддере приближали Победу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 мая
В предвкушении курортного сезона
"Вооруженный" кирпичом мужчина "атаковал" пункт полиции в Уральске: нарушителя наказали
Спортсменка из Костаная установила новый рекорд страны по парапауэрлифтингу
Счастье – жить для людей
Будут новые школы
Ставка на грантовые проекты
Из поколения в поколение
Несчастье можно было предотвратить
Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
Закон Республики Казахстан
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?

Читайте также

Международное сотрудничество , Экономика , Транспорт
В шесть раз вырастет перевозка грузов по Транскаспийскому м…
Международное сотрудничество , Мажилис
Соглашения о военном сотрудничестве с Турцией прокомментиро…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнес…
Мажилис , Общество
Запретить онлайн-кредитование предлагает депутат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]