"Дочки" Сбербанка и Банка ВТБ в Казахстане могут сменить собственника

В интервью журналистам в Мажилисе Парламента РК глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что дочерние компании Сбербанка и Банка ВТБ в Казахстане могут сменить собственника, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Она напомнила, что до 12 июля Сбербанк не ограничен в финансовых операциях, но потом он тоже попадет под санкции.

«В этой связи, понимая, что такие ограничения будут существенно влиять на работу банков, сейчас Сбербанк Казахстана и ВТБ Банк (Казахстан) проводят работу по поиску новых инвесторов для продажи и смены собственника. После того, как они определят потенциального инвестора, АРРФР со своей стороны также будет оказывать меры содействия для получения разрешения со стороны США по выводу из санкционного списка», – пояснила она.

Также Абылкасымова подчеркнула, что Казахстан строго соблюдает весь перечень санкций в отношении этих банков.

«Это необходимо для того, чтобы предотвратить риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки. Мы следим чтобы эти запрещенные операции не проводились в отношении санкционных лиц и организаций. Таким образом, мы снижаем риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки. В целом для снижения такого риска мы считаем, что в случае смены собственника по российским дочерним банкам сама вероятность наступления таких рисков будет значительно снижена», – сказала глава агентства.