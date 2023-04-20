Договариваться придется

Казахстанским городам необходима выверенная инфраструктурная политика, и один из ключевых вопросов данного блока – эффективное управление жилым фондом. Об этом вчера говорил и Президент страны в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития страны. Однако реформа, направленная на внедрение института ОСИ для создания первой ступени в системе местного самоуправления, до сих пор не доведена до конца. В таких условиях главная задача – обеспечить людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется. Как улучшить систему управления ЖКХ, не растеряв достижений, полученных после старта реформы по переходу на ОСИ? Что еще необходимо сделать, чтобы навести порядок в многоквартирных домах? На эту тему сегодня рассуждают участники эксперт-совета «Казахстанской правды».
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Екатерина Бескорсая
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