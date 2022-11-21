Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан

Стороны подготовили к подписанию проект договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и проекты итоговых документов демаркации границы.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о проведении 100-го заседания Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В Ташкенте состоялось 100-е заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

По словам Смадиярова, стороны подготовили к подписанию проект Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и проекты итоговых документов демаркации границы, являющиеся приложениями к вышеуказанному Договору.

Стороны также подписали Заключительный протокол о работе Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания, отметил официальный представитель МИД РК.