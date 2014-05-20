Данный проект импортозамещающий и одновременно экспортоориентированный. В ходе его реализации будет создан уникальный научно-исследовательский центр, основным направлением которого станет подготовка техническо-инженерного персонала, сотрудничество между техническими вузами Казахстана и Испании по подготовке квалифицированных кадров, а также адаптация двигателей различных транспортных средств для работы на сжиженном природном газе. В рамках проекта будет создано 3 267 новых рабочих мест.

«Главная наша цель – стабильная работа предприятия. Завод будет состоять из цехов по производству оборудования, предназначенного для утилизации природного газа. Кроме того, здесь предстоит наладить производство газозаправочных станций и установок, которые позволят обеспечить газом отдаленные населенные пункты в Казахстане и в других странах», – рассказал президент группы компаний Ros Roka Indox Сальвадор Рока Энрик.

Ольга ЗОЛОТЫХ