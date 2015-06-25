Экономика
Договоренности лидеров Казахстана и КНР по Шелковому пути соблюдаются - КТЖ
Эльмира Киргеева
Договоренности лидеров Казахстана и КНР по Шелковому пути соблюдаются, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

Ряд двусторонних встреч по вопросам укрепления сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики провел президент АО "НК "КТЖ" Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в КНР 23–24 июня 2015 года.


"В ходе встречи Аскара Мамина с генеральным директором корпорации "Китайские железные дороги" Шэн Гуанцзу стороны отметили высокую динамику развития трансконтинентальных контейнерных перевозок в направлении Азия – Европа, что полностью соответствует договоренностями лидеров Казахстана и КНР по реализации проекта формирования "Экономического пояса Шелкового пути", где основной акцент ставится на обеспечении торговли Евразийского региона с ключевым участием перевозок по транспортно-логистической системе двух стран", - указывается в сообщении.

Стороны акцентировали внимание на вопросах выполнения объемов перевозок между РК и КНР за 5 месяцев 2015 года, установления конкурентных ставок на перевозку железной руды, угля, ферросплавов, контейнерных перевозок в сообщении Азия – Европа и обратно, расширения географии перевозок в страны Персидского залива, Индии, России, Турции, Ирана, Туркменистана и стран Центральной Азии.

По данным пресс-службы, Казахстан и Китай активно проводят работу по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, расширению мощности приграничных станций, построению логистических цепочек с созданием сухих портов, центров консолидации и дистрибуции грузопотоков.

"В ходе встречи с губернатором провинции Цзянсу Ли Сюеюн достигнута договоренность о стратегическом партнерстве между провинцией и АО "НК "КТЖ". С учетом уникальных возможностей порта Ляньюньган как центра консолидации грузов для дальнейшей отправки в направлении Казахстана, стран Центральной Азии, Персидского залива, Турции, Европы из стран Юго-Восточной Азии, стороны высказались за активизацию работы по формированию Логистической зоны ШОС в Ляньюньган, а также обсудили необходимость участия китайских инвесторов в развитии проекта СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", - сообщают в пресс-службе.

В казахстанско-китайском терминале в порту Ляньюньган на 2015 год планируется обработка 250 тыс. ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент - Прим.автора).Проводимая работа по созданию логистического центра ШОС позволит в общей структуре обработать до 2 млн ДФЭ.

Кроме того, Аскар Мамин провел встречу с губернатором провинции Шаньси Лоу Циньцзянь, в ходе которой стороны высказались за укрепление сотрудничества в транспортно-логистической сфере, всестороннюю поддержку инициативы по созданию сухого порта, развитию мультимодальных, экпортно-импортных и транзитных перевозок.

Стороны отметили высокую динамику развития сотрудничества с сухим портом Сиань с точки зрения стратегического географического положения.

"По итогам встречи подписано трехстороннее Соглашение о создании совместного предприятия между АО "KTZ Express", сианьской континентальной логистической компанией и международным логистическим сухим портом.
В городе Сиань провинции Шаньси казахстанская делегация посетила сианьский международный логистический сухой порт", - резюмируют в сообщении.




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