​Договорились о кластере

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Были обсуждены возможности сотрудничества в области медицины. В частности, Западно-Казах­станский медицинский университет им. М. Оспанова проявил интерес к передовым наработкам корейских коллег в области лечения онкологических заболеваний. Представляет интерес и медицинская база клиники. В Кангнам Северанс впервые в Корее был создан Международный центр лечения иностранных пациентов. Ежегодно его услугами пользуются около 30 тыс. человек. Комплекс представляет собой медицинский городок и имеет в своем составе 60 специализированных отделений и 5 центров. Это центры трансплантологии, нейрохирургии, гастроэнтерологии, онкологический, офтальмологии и отоларингологии. Кроме того, имеются сердечно-сосудистая, педиатрическая, реабилитационная клиники.

Аким области подчеркнул, что специалисты проявляют особую заинтересованность в сотрудни­честве с южнокорейской клиникой в лечении злокачественных новообразований молочной железы, печени, легких и поджелудочной железы, кардиохирургии, патологии щитовидной железы и подобных тяжелых заболеваний. В Корее очень хорошо поставлена их диагностика, от которой зависят дальнейшее лечение больных и его результат. Он также отметил, что в Актобе есть основа для создания медицинского кластера, чтобы обслуживать жителей всего западного региона страны. Его можно создать совместно на международном уровне на базе медучреждений и университета Актюбинской области. Квалификация отечественных врачей соответствует необходимым требованиям. Кроме того, аким области предложил обучить наших специалистов на базе Кангнам Северанс, проводить совместные конференции, лекции, семинары, мастер-классы для мед­работников и студентов Актобе.

В свою очередь генеральный директор клиники Кангнам Северанс профессор Ким Хён Джунг выступил с предложением о безвозмездном лечении и реабилитационном уходе за больными из наиболее социально незащищенных слоев населения регио­на. Также южнокорейская делегация заверила, что все издержки, связанные с транспортировкой и уходом за больными, они берут на себя.

Бердыбек Сапарбаев поблагодарил руководителей клиники и высказал слова восхищения достижениями корейской медицины – признанного мирового лидера в части диагнос­тики тяжелых заболеваний на ранней стадии. И выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничест­во, основанное на взаимном уважении, гарантирует позитивный результат. В завершение встречи был подписан меморандум между клиникой Кангнам Северанс, управлением здравоохранения Актюбинской области и Западно-Казахстанским государственным медицинским университетом им. М. Оспанова.

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