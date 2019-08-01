Состоялась встреча председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марата Султангазиева с председателем Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызстана Алмазом Онолбековым.

В ходе встречи обсуждались воп­росы, касающиеся реализации пунктов протокола 8-го заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного совета. Сторонами достигнуты договоренности по проведению пилота по применению навигационных пломб при транзите товаров, осуществлению ежедневного мониторинга и обмена информацией по объемам ввоза в РК и КР товаров из Китая, а также по объемам ввоза и вывоза рисковых товаров в страны Евразийского экономического союза и их ценообразования.

Кроме того, достигнуты договоренности о проведении совместного таможенного контроля в пунктах пропуска и в местах таможенного оформления двух стран.

Итогом слаженной работы таможенных служб двух стран станет повышение эффективнос­ти таможенного администрирования, сокращение времени транзита товаров, а также увеличение объемов перемещаемых грузов.