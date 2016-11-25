​Договорились о партнерстве

В рамках реализации меморандума Национальный военно-патрио­тический центр ВС РК будет работать совместно с 20 организациями, среди которых РОО «Организация ветеранов Республики Казахстан», РОО «Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан», филиал партии «Нур Отан», государственные и местные исполнительные органы, управление акимата города, республиканские молодежные общественные организации, высшие учебные заведения столицы. Стороны отмечают важность совместной работы, одним из основных направлений которой станет популяризация воинской службы и формирование положительного имиджа казахстанской армии.

Быстрее, выше, сильнее

В Астане в рамках учебно-методических сборов Центральным спортивным клубом армии МО РК проведен прием нормативов физической подготовки у руководящего состава Вооруженных сил Казахстана. Оценку уровня физической подготовленности более чем у 300 командиров воинских частей, начальников департаментов, главных управлений, управлений определили по сумме баллов, полученных ими за выполнение физических упражнений с учетом установленных уровней в каждом нормативе.

С начала текущего года в Вооруженных силах пересмотрены основные требования и подходы к организации физической подготовки военнослужащих. Так, вдвое увеличены часы занятий в тренажерном зале, расширены пределы возрастных групп – ранее максимальный возраст привлекаемых к физическим занятиям военнослужащих составлял 45 лет, в настоящее время вовлечен весь личный состав. Другими словами, пока военнослужащий «в строю», он обязан заниматься спортом и находиться в хорошей физической форме для качественного выполнения поставленных боевых задач.

По заветам отцов

В рамках проведения осенней призывной кампании в Караганде на базе в/ч 31775 состоялся день открытых дверей для молодежи допризывного и призывного возраста. Посмотреть на армейскую жизнь изнутри пришли 80 школьников, учащихся колледжей и студентов с кафедры начальной военной подготовки КарГУ им. Е. Букетова.

По словам организаторов, такие мероприя­тия формируют в среде молодежи уважительное отношение к базовым ценностям казахстанского общества, повышают имидж воинской профессии и службы. Каждый гражданин – будущий защитник Отечества. Ребята ознакомились с условиями службы военно­служащих, увидели воочию вооружение и военную технику. В мероприятии также приняли участие ветераны ВС и локальных войн, они поделились боевым опытом и выступили со словами напутствия подрастающему поколению. Вооруженные силы созданы для того, чтобы отстаивать территориальную целостность и неприкосновенность границ, и мы должны помнить заветы наших предков, говорили ветераны.