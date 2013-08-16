Общество
Договорились сотрудничать

39Документ подписали директор Национального музея РК Дархан Мынбай и первый заместитель генерального директора Первого канала «Евразия» Мухтар Ерман.

Напомним, что в Астане продолжается строительство Нацио­нального музея, состоящего из пяти секций: музеев истории Астаны, истории независимого Казахстана, истории Казахстана, золота, современного искусства. Уникальный проект, инициированный Главой государства, станет, несомненно, хранилищем культурных национальных ценностей. Уже к Дню Первого Президента планируется открытие Музея истории Астаны как символа независимого Казах­стана. Это лишь часть огромного проекта с экспозиционной площадью более 14 000 кв. м, которая будет разделена на 14 залов.

Национальный музей Респуб­лики Казахстан и Первый канал «Евразия» договорились о сотрудничестве, ориентированном на реализацию базовых ценнос­тей, изложенных Президентом РК Н. А. Назарбаевым в «Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», программы «Народ в потоке истории».

Первый канал «Евразия», который охватывает своим вещанием почти 90% территории РК, уделяет первостепенное внимание в своей информационной политике вопросам укрепления патриотизма, сохранения культурного наследия, формирования исторического сознания нации. Стратегия развития канала предусматривает увеличение производства оригинального контента, в том числе на государственном языке.

Гуляим ТУЛЕШЕВА

Популярное

Все
Сто секунд до катастрофы
Вечные пробки «Алтын Орды»
КНБ: тридцатилетний рубеж
Дорого и сердито: как не ошибиться при покупке бытовой техники
Разработку единственного месторождения олова согласовали в Казахстане
Устраняя «узкие места» грузоперевозок
Фонд «Қазақстан халқына» не сможет помочь всем желающим лечиться за рубежом
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Реально ли свести к нулю число детей в интернатных учреждениях Казахстана?
Глава управления образования Шымкента: Мечтаю об односменных школах!
«Борте» покоряет Австралию
В погоне за ключевой целью экономической политики Нового Казахстана
«Тараз» разгромил чемпиона
Пусть будет щедрым урожай!
Игра в мафию
Чем слово в блоге отзовется
На Кубке наций
Вести с «Тур де Франс»
Подготовка к выборам началась
Страна встречает чемпионку
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Документы передали дух эпохи
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Взрыв произошел на месторождении Тенгиз, есть погибшие
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Мажилис , Общество
"Правительству нужно разработать "вакцину от бешенства" – м…
Общество , Образование
Правила отбора на стипендию Болашак для медиков улучшат в К…
Общество , В мире
Суперлуние 2022 года наступит 13 июля
Общество , Видеогалерея
Незаконную игру в рулетку организовал житель Алматинской об…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]