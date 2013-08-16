Договорились сотрудничать

Документ подписали директор Национального музея РК Дархан Мынбай и первый заместитель генерального директора Первого канала «Евразия» Мухтар Ерман.

Напомним, что в Астане продолжается строительство Нацио­нального музея, состоящего из пяти секций: музеев истории Астаны, истории независимого Казахстана, истории Казахстана, золота, современного искусства. Уникальный проект, инициированный Главой государства, станет, несомненно, хранилищем культурных национальных ценностей. Уже к Дню Первого Президента планируется открытие Музея истории Астаны как символа независимого Казах­стана. Это лишь часть огромного проекта с экспозиционной площадью более 14 000 кв. м, которая будет разделена на 14 залов.

Национальный музей Респуб­лики Казахстан и Первый канал «Евразия» договорились о сотрудничестве, ориентированном на реализацию базовых ценнос­тей, изложенных Президентом РК Н. А. Назарбаевым в «Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», программы «Народ в потоке истории».

Первый канал «Евразия», который охватывает своим вещанием почти 90% территории РК, уделяет первостепенное внимание в своей информационной политике вопросам укрепления патриотизма, сохранения культурного наследия, формирования исторического сознания нации. Стратегия развития канала предусматривает увеличение производства оригинального контента, в том числе на государственном языке.

Гуляим ТУЛЕШЕВА