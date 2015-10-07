Свежий выпуск Доха: шанс завоевать путевку Юрий МАКАРОВ

Спортивные цвета Казахстана на ринге, установленном в Дохе, представляют первые перчатки страны – Олжас Саттыбаев (весовая категория до 52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Закир Сафиуллин (60 кг), Данияр Елеусинов (69 кг), Жанибек Алимханулы (75 кг), Адильбек Ниязымбетов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Иван Дычко (свыше 91 кг).

Напомним, что в некоторых весовых категориях у казахстанских мастеров кожаной перчатки уже есть квоты в Рио. Их они добыли в турнирах Всемирной серии бокса (WSB) и AIBA Pro Boxing (APB).



Две «бронзы» дзюдоистов

Две бронзовые медали – таковы успехи казахстанских дзюдоистов на ташкентском татами, где проходил розыгрыш наград очередного турнира серии Гран-при.

В весовой категории до 48 кг среди женщин в схватке за третье место встречались Отгонцэгцэг Галбадрах (Казахстан) и Шира Ришони (Израиль). Победила Галбадрах. Азизу Калкаманулы (81 кг) в борьбе за «бронзу» противостоял Владимир Золоев из Кыргызстана. И здесь более высокий класс позволил казахстанцу добиться победы.

В общекомандной борьбе на первом месте родоначальники дзюдо – японцы, выигравшие четыре золотые медали. Три высших титула на счету дзюдоистов Южной Кореи, по одному – у представителей еще семи стран, в том числе у хозяев – сборной Узбекистана.



Дорога в сборную открыта

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу бразильский специалист Какау назвал имена 25 игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата мира 2016 года. Квалификационный турнир пройдет во второй декаде декабря в Чехии. В расширенном составе нашей национальной команды – все ведущие игроки, пробившиеся в составе сборной в финальный турнир чемпионата Европы, а также ряд молодых спортсменов, выступающих за «Аят», «Ушкын-Искру» и «Инжу».

Тем временем алматинский «Кайрат», поставляющий в сборную РК наибольшее количество игроков, провел в Алматы товарищеский матч с главной командой Узбекистана. Счет игры – 5:3 (2:2) в пользу хозяев площадки. Мячи в составе победителей забили Же (2), Игор, Диваней, Алешандру. Вчера друзья-соперники провели повторный поединок с тем же товарищеским статусом и настроем.



На помосте спартакиады

В Талдыкоргане проходит турнир по тяжелой атлетике в программе IV летней Спартакиады Казахстана. В первый день особо отличились хозяева помоста – силачи Алматинской области, подавшие, по сути, безальтернативную заявку на общекомандную победу.

Они выиграли три золотые медали из трех разыгрывавшихся. У мужчин в весовой категории до 56 кг первенствовал Игорь Сон, набравший в сумме двоеборья 257 кг (113 в рывке и 144 в толчке), у женщин чемпионками спартакиады стали Александра Лачкова (в категории 48 кг) и Айгерим Аулбек (53 кг).

Впрочем, в ходе соревнований преимущество чемпионов над серебряными и бронзовыми призерами не было подавляющим и выражалось в одном-двух килограммах. Это все-таки оставляло интригу, и во второй день на высшую ступеньку пьедестала почета потянулись представители других регионов страны: 62 кг – Арли Чонтей (Южно-Казахстанская область), 58 кг – Сауле Садуакасова (Костанайская область), 63 кг – Фаина Сиванбаева (Акмолинская область). Турнир продолжается.



