​Доход – от личного подворья

Три года назад на юге инициировали программу по развитию животноводства на 2014–2016 годы. К разработке это серьезного документа привлекли сельхозтоваропроизводителей, ученых, финансистов. На этот шаг местную власть подвигли ограниченность земельных ресурсов и густонаселенность, что обуславливает мелкотоварность аграрного сектора в регионе. Сократить безработицу в сельской местности решили через развитие малых форм хозяйствования с минимальным приобретением поголовья скота и птицы.

И это вполне оправдано. Чтобы построить в ауле откормочный комплекс, необходимо создавать инфраструктуру, затраты на которую выльются в крупную сумму. Да и время понадобится на его возведение. Для того же, чтобы заняться, к примеру, откормом скота, безработному селянину достаточно иметь условия для его содержания на своем подворье – хозяйственные постройки. И все. Выделение денег на приобретение КРС и кормов предусмотрено по программе, в которую в свое время включили пять направлений, предусматривающих создание малых откормочных площадок, молочных подворий и птицеферм по производству яиц, организацию сети пунктов по приему молока и решение организационных вопросов для малых форм производств. Эти функции взяли на себя сельские потребительские кооперативы. Так, крестьянину проще решать проблемы, связанные с забоем скота и реализацией произведенной продукции, поскольку не приходится отвлекаться от основной работы.

Проекты финансируются через региональный инвестиционный центр «Максимум», созданный при областном акимате. С 2009 года РИЦ «Максимум» профинансировал 13 555 проектов на общую сумму больше 39 млрд тенге. При этом соз­дано 36 тыс. новых рабочих, преимущественно в сельской местности. Благодаря РИЦ «Максимум» за эти годы организовано 6 120 откормочных площадок, где производится 93,3 тыс. тонн мясной продукции. Коренное население традиционно занималось на юге животноводством, так что столь повышенный интерес к программе вполне объясним. Кроме этого, открыто 1 278 молочных ферм с общим объемом молочной продукции 44,9 тыс. тонн. В общей сложности порядка 13 тыс. селян получили работу и источник дохода для своей семьи. Мини-фермы и откормочные площадки стали семейным делом, обеспечив работой сразу нескольких человек.

Семья Абдрамановых из села Коксаек Толебийского района, к примеру, была в чис­ле первопроходцев программы по развитию животноводства, получив микрокредит под создание небольшого домашнего хозяйства. На 3 млн тенге Абдукарим Абдраманов приобрел на откорм 15 голов КРС. Через два года заем удалось вернуть, а полученную прибыль фермер вместе с сыновьями Айдосаном и Русланом направили на расширение хозяйства. Прак­тический опыт по уходу за животными, приобретенный за эти годы, и знания, полученные на семинарах, позволяют животноводам строить планы по созданию крупного откормочного комплекса, в котором работу получат земляки, не решающиеся пока самостоятельно сделать первые шаги в предпринимательство.

В этом году в регионе решено расширить направления кредитования сельских жителей, желающих заняться предпринимательством. Уже в ближайшие дни запускается ряд новых проектов, предполагающих поддержку начинающих фермеров по всем отраслям сельского хозяйства – мясное и молочное скотоводство, птицеводство, растениеводство, садоводство, малые теплицы. Все они направлены на увеличение развитых крестьянских и фермерских хозяйств и рост объема сельскохозяйственной продукции, проблем со сбытом которой сегодня нет, учитывая, что под боком находятся два таких крупных рынка сбыта, как Россия и Китай. Личные подсобные хозяйства будут преобразованы в индивидуальных предпринимателей и обеспечены ежемесячным доходом. У них появятся постоянно действующие рабочие места, вырастет доход. К тому же, программа обеспечит ежегодное поступление налогов в местные бюджеты.

– На обеспечение занятос­ти через развитие сельского предпринимательства в 2016 году направляются средства программы «Дорожная карта занятости-2020», – информирует заместитель акима области Сапарбек Туякбаев. – Сумма микрокредита на одно личное подсобное хозяйство составляет до 3 миллионов тенге, который можно взять под залог жилья. Расчеты показывают, что за два года с кредитом можно полностью рассчитаться и зарабатывать полторы сотни тысяч тенге в месяц. Новая программа дает сельским жителям возможность до открытия своего дела пройти обучение в Школе предпринимательства, ведь многие сельчане просто опасаются начинать свое дело, поскольку не обладают элементарными навыками планирования и ведения собственного бизнеса.

Очень важным моментом является то, что во второе направление “ДКЗ-2020″ дополнительно включен отдельный раздел – развитие опорных сел. Он преду­сматривает комплексное развитие села с высоким и средним потенциалом социально-экономического развития за счет концентрации мер государственной поддержки. Речь идет о строительстве питомников, обеспечении саженцами и семенами, удоб­рениями и пестицидами. Соз­даются все условия для того, чтобы жители определенного аула сконцентрировались на производстве определенной сельскохозяйственной культуры. Это могут быть томаты, клубника, садоводство, равно, как и птицеводство. Ту же клубнику выращивать могут жители сразу нескольких сел в Тюлькубасском, Сайрамском и Сарыагашском районах, томаты – в Арыси, где есть крупный комплекс по их переработке, и так далее.

Уже в ближайшее время в Южном Казахстане запускаются два крупных проекта, направленные на увеличение производства в регионе мяса птицы. Его по-прежнему не хватает и приходится ввозить из других регионов страны. К слову, дефицит яичной продукции удалось снять, создав за последние три года несколько десятков малых птицеферм на частных подворьях. По тому же пути решено пойти, чтобы увеличить производство мяса птицы. В области есть предприятие, специализирующееся на производстве клеточных батарей для молодняка – ТОО «Құс батареясы». Оно выпускает агрегаты, рассчитанные на содержание 1 100, 5 000, 10 000 и 60 000 голов птицы. Его можно будет взять в лизинг и заняться птицеводством. Предполагается, что такую специализацию выберут жители аулов, расположенных в непосредственной близости от двух птицефабрик – ТОО «Шымкент құс» и ТОО «Қайнар құс». Обустроив на подворье птичники, они смогут получить цыплят, специальные корма и консультации специалистов. Выращенных кур можно будет реализовать на птицефабрику. По той же схеме производством мяса индейки займутся жители аулов, расположенных по соседству с ТОО «Ордабасы құс». И опять-таки все они предварительно освоят азы предпринимательства.

– Зарабатывать жителям села, используя предоставляемые “Дорожной картой” возможности, вполне реально, – считает С. Туякбаев. – Главное – не сидеть сложа руки, а искать возможность разорвать порочный круг бедности, получив стабильную работу и постоянный доход. Государство дает реальный шанс через “Дорожную карту занятости-2020″ начать свое дело. А заодно и использовать имеющийся потенциал развития сельского хозяйства, увеличив производство продуктов питания и наладив экспорт продукции животноводства, на чем неоднократно акцентировал внимание Глава государства, говоря об использовании конкурентных преимуществ аграрного сектора страны.