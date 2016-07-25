По словам исполняющей обязанности руководителя УВП области Гульнары Касембаевой, за прошлый год в регионе состоялось более 5 000 встреч с населением по разъяснению Послания. В помощь информационным группам создана методическая поддержка на двух языках. И в нынешнем году в качестве лекторов привлекаются известные общественные деятели, ученые, представители республиканских госструктур и творческой интеллигенции. Они с профессиональной точки зрения разъясняют Послание Президента страны, используя современные информационные технологии.