Доходное место?

Как повысить доходы населения в непростой социально-экономической ситуации, на которую накладываются известные геополитические факторы, обсуждали в Сенате.

РАБОТАТЬ ПО-СТАРОМУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Как напомнил, открывая заседание спикер Сената Маулен Ашимбаев, главной целью реализации модернизационной повестки Президента страны является улучшение жизни каждого гражданина Казахстана.

– Повышение доходов населения является стратегической задачей. От этого зависит доверие населения к государству и успех всех реформ. Граждане должны реально прочувствовать улучшение благосостояния. В связи с этим старые методы «освоения выделенных средств» уже не будут работать. Поэтому целесообразно введение принципов проектного подхода. При этом необходимо предусмот­реть личную ответственность конкретных руководителей за достижение запланированных результатов. Нужно также совершенствовать и механизмы контроля за выполнением программы, – сказал Маулен Ашимбаев.

Информацию о мерах по реализации Комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2025 года» сенаторам представил заместитель Премьер-министра страны Ералы Тугжанов.

Важной частью программы является то, что она включает направления, способствующие новому экономическому росту страны, создание условий для трудоустройст­ва граждан, а также косвенных мер, прививающих новые навыки. Что касается прямых мер, то в прог­рамме предусмотрено повышение заработной платы более 1,1 млн работникам. В том числе будут увеличены должностные оклады более 850 тыс. работников бюджетной сферы.

За счет реализации инвестиционных проектов в различных отрас­лях экономики до 2025 года будет создано более 2 млн новых рабочих мест. Из них в промышленности и предпринимательстве – 950 тыс., в рамках инфраструктурных проектов – 583 тыс., агропромышленном комплексе – 458 тыс., туристской отрасли – 59 тыс.

В настоящее время стоит задача повысить благосостояние населения благодаря инвестированию крупных проектов в экономику страны. По этой причине новые производства охватывают не только крупные города, но и сельские населенные пункты и моногорода. Косвенные меры направлены на повышение производительности обрабатывающего производства, развитие предпринимательства, содействие в трудоустройстве, профессиональную подготовку.

В целях повышения доходов граж­дан в сфере предпринимательства в стране предусмотрено создание пояса малого и среднего бизнеса вокруг более 50 крупных предприятий.

Как подчеркнул Ералы Тугжанов, по итогам прошлого года общий объем закупок товаров и услуг недро­пользователей энергетического сектора составил 4,7 трлн тенге, из которых около 40% были приобретены из других стран.

И сегодня это один из острых вопросов, потому что такой показатель в нефтяной стране, в которой к тому же есть вся таблица Менделеева, свидетельствует как минимум об отсутствии у госорганов заинтересованности менять ситуацию все эти годы.

По информации Ералы Тугжанова, среднеотраслевой показатель доли местного содержания составил только 61,8%. В связи с этим запланировано создание высокопроизводительных рабочих мест путем локализации новых производств по 19 видам востребованных производственных товаров в нефтегазовой отрасли. Один из них – строительство первого Интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»).

Кроме этого, в целях импортозамещения и экспорта впервые в текущем году через Фонд развития промышленности выделены средства в сумме 335 млрд тенге для финансирования прорывных обрабатывающих проектов на условиях выполнения встречных обязательств. Для МСБ – под 3%, импортозамещения и экспорта – 7%.

Между тем, как сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев, если бы мы 30 лет не просто продавали нефть, то создали бы полноценное нефтегазовое машиностроение, а это решило бы не только производственные вопросы, но и снизило бы давление на рынок труда.

– Качественные рабочие места не появляются из воздуха. Надо оттолкнуться от чего-то. У нас флагман нашей экономики пока – нефтегазовый сектор. Надо к нему привязаться, и уже из этого исходить, создавая рабочие места. Сколько лет мы говорим о том, что нужно создавать локальное произ­водство по выпуску продукции для нефтегазового сектора. Речь идет не о табуретках и столах. Речь идет о серьезном оборудовании, – сказал спикер.

Маулен Ашимбаев констатировал, что все сложное оборудование для нефтегазового сектора покупается за рубежом. Однако, отметил он, сейчас не поздно изменить ситуацию.

– Еще есть нефть, еще есть попутный газ. Еще десятилетия они будут работать. Поэтому сейчас надо заниматься нефтегазовым машиностроением, – сказал спикер.

Он напомнил, что полтора года назад был создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, но результаты его деятельности пока незаметны.

– Пока все на уровне презентаций. Что за эти полтора года сделано? Несколько компаний заявили, что они будут выпускать продукцию. Речь должна идти о десятках проектов в Казахстане. Отрасль огромная, закупки огромные, оборудование на миллионы долларов. Мы должны заняться тем, чтобы этот центр заработал, чтобы наши инвесторы ответственно относились к созданию совместных предприятий. Я думаю, это вопросы в целом Правительства, Министерства энергетики и Министерства национальной экономики и других структур. Мы на контроль этот вопрос возьмем и через какое-то время вернемся к промежуточным итогам, – по­обещал спикер.

ОПЯТЬ НА СТРОЙКИ И БАЗАРЫ?

Но тут есть еще одна проблема – кадры. Даже если машиностроение будет отлажено, кто будет работать на этих сложных производствах? Спикер Сената констатировал низкую конкурентоспособность казахстанских выпускников:

– Есть исследования специалис­тов из стран ОЭСР, которым мы должны доверять, оценка Всемирного банка и других организаций. Мы видим, что квалификация наших выпускников вузов и колледжей, не говоря о школах, достаточно низкая, и они неконкурентоспособны, если открыто говорить, с теми же выпускниками стран ОЭСР. Получается, вот эта молодежь, которая заканчивает вузы, дальше не способна занимать квалифицированные рабочие мес­та. Куда она пойдет – на базары и стройки, самозанятыми?

Маулен Ашимбаев подчеркнул необходимость повышения квалификации молодых специалистов.

– В ближайшие годы на рынок труда ежегодно будут выходить 300–350 тысяч молодых людей. Дальше эта цифра будет расти. То есть мы постоянно это давление на рынок труда в ближайшие

20–30 лет будем ощущать, – отметил он.

Еще один актуальный вопрос поднял сенатор Сагындык Лукпанов. Насколько при реализации инвестиционных проектов, связанных с локализацией, будут доступны сырье и энергоресурсы? Кроме того, необходим пересмотр нормативной базы по внедрению новых технологий, нового оборудования, строительства, дальнейшей эксплуатации.

– Это основополагающие два ­момента, которые мы должны решить. К нам должен прийти инвестор с новой технологией, мы должны работать по мировым стандартам, – сказал депутат.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров актуальность поднятых тем признал.

– Если говорить о технологическом оборудовании, то в основном его используют крупные компании. Мы планируем привлекать еще больше инвестиций. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, мы открыты в первую очередь для транснациональных компаний, которые могут здесь обосноваться и дать нам не только инвестиции, но и компетенции, экспертизу, специалистов, плюс будут проводить локализацию по местным кадрам. Если говорить о завозе технологического оборудования – если оно здесь не производится либо крайне необходимо, будем рассматривать в индивидуальном порядке, – пояс­нил глава МНЭ.

Если говорить о сырьевых ресурсах, то уж чем, а сырьем мы богаты.

– Заинтересованность международных инвесторов в Казахстане очень большая. И речь не только о крупных производствах. Они знают, что у нас стоит задача развивать малый и средний бизнес вокруг крупных производств. Сейчас мы идем опережающими темпами по развитию МСБ, достигли почти 35 процентов производства малого и среднего бизнеса к ВВП, хотя этого показателя мы планировали дос­тичь к 2035 году. Уже 3,5 миллио­на человек работают. Сейчас есть огромный потенциал по выводу из тени отдельных самозанятых и дать им возможность развития свего бизнеса. Только за счет создания определенных условий бизнес закроет часть социальных вопросов, – выразил оптимизм министр.

И. о. министра энергетики Асет Магауов добавил, что в рамках крупных проектов есть обязательство «Тенгизшевройла» по обеспечению этаном, пропаном, в рамках которых реализован проект по нефтехимии, ведутся переговоры по реализации полиэтиленового завода.

– То есть «Тенгизшевройл» со своей стороны выставляет приемлемые условия для инвесторов по обеспечению сырьем. Касательно обеспечения энергоресурсами: здесь вопрос глобальный не только для инвестпроектов, но в целом для энергообеспечения всей экономики. В прошлом году, когда потребление электроэнергии в рамках майнинга резко выросло, пришлось вводить ограничения. Сейчас этот вопрос решается через дальнейшее развитие рынка энергетической мощности, проводится анализ баланса электроэнергии. По энергодефицитным районам организуются торги на строительство новых мощностей. Инвесторы, которые занимаются генерацией, должны предложить свои условия, свои тарифы по произ­водству электроэнергии, – сказал Асет Магауов.

Что касается алюминия, свинца и меди, то по словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, законодательством предусмотрено подписание трехстороннего согла­шения между металлургами, переработчиками и министерством. Этот механизм уже заработал, и на сегодня переработчики получают алюминий и медь в полном объе­ме по стоимости минус 5%, а по свинцу – минус 2%. Это ниже, чем на Лондонской бирже.

– В результате переработчики алюминия, меди и свинца полнос­тью обеспечены сырьем. По меди объем увеличился: если ежегодно получали примерно 8 тысяч тонн, сейчас получают до 38 тысяч тонн, по алюминию – от 38 тысяч до 73 тысяч тонн, по меди – от 20 тысяч до 480 тысяч тонн. Мы ужесточаем законодательство, прорабатываем возможность отзыва лицензии в случае непредоставления базовых металлов внутри страны, – пояснил вице-министр.

В целом сегодня планируется к реализации 717 проектов, их общая потребность в энергоресурсах сос­тавляет 2 700 мегаватт.

– Мы эту информацию по годам представили Министерству энергетики и вместе отрабатываем по мощностям в разрезе регионов Казахстана. Если речь пойдет о строи­тельстве второго электролизного завода и нового медеплавильного, то потребуется еще 1 500 мегаватт по электролизному и 1 900 мегватт – по медеконцент­ратному. Этот вопрос совместно отработаем с Министерством энергетики, – сказал Марат Карабаев.

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

Говорилось на заседании и о покупательской способности населения. Как сообщил Ералы Тугжанов, до 2025 года будут реализованы на 100% импортозамещающие меры по продовольственным товарам, кроме сахара. Данные меры будут осуществлены путем ввода в ­эксплуатацию 87 крупных молочно-товарных ферм, 14 мясокомбинатов, 17 птицефабрик и строительства 6,6 тыс. га садов и одного сахарного завода в г. Павлодаре. Кроме того, планируется создание 280 сельскохозяйственных кооперативов, объеди­няющих более 9 тыс. семейных подсобных хозяйств по производству бахчевых, молочных и медовых продуктов. В целом, как отметил вице-премьер Ералы Тугжанов, до 2025 года в рамках развития агропромышленного комплекса планируется создать более 450 тысяч рабочих мест путем реализации проекта «Ауыл аманаты».

Между тем сенатор Даурен Адилбеков недавно побывал на одной из птицефабрик страны и сделал вывод: если мы производим товары, это еще не означает, что мы стали импортонезависимыми.

– Производство кормов сильно зависит от импортных ингредиен­тов, составляющих, комплектующих, – констатировал депутат.

САМЫЕ САМОЗАНЯТЫЕ

Как отметил сенатор Бауыржан Каниев, вопрос повышения доходов населения особенно остро стоит для жителей сельской местности. По данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 апреля этого года в сельской местности проживает свыше 7,7 млн человек, или 40,5% от всего населения страны. И есть проблемы, которые не решаются в течение долгого времени.

– Так, использование термина «самозанятые» помогло уполномоченным государственным органам и органам статистики «решить» вопросы безработицы. Но социальных проблем не решило. В законе о занятости населения понятие «самозанятые» не закреплено. По данным статистики на 1-й квартал т. г., численность самозанятых сос­тавила около 2,1 млн человек, что составляет более 23,6% от трудоспособного населения республики. Из них около 1,2 млн человек из сельской местности. Достоверность этих данных проверить не представляется возможным. Методика подсчета данной категории вызывает вопросы, – отметил депутат.

При этом размер реальных доходов самозанятых также никто не знает. Среднюю заработную плату Бюро статистики рассчитывает исходя из «белых» зарплат людей, подтверждающих свой доход документами. Отсутствие четких критериев о том, кто попадает под категорию самозанятых, не позволяет планировать меры по их формализации и вовлечению в систему социальной защиты.

Перед самозанятыми, проживаю­щими на селе, особо остро стоит вопрос нехватки пастбищных земель. По официальным данным, у сельских жителей порядка 6,7 млн голов скота, для их выпаса требуется 53 млн га земли, а имеется только 21 млн га. Более того, пастбищные земли в радиусе 5–6 километров от сельских населенных пунктов в значительной степени деградированы из-за чрезмерной нагрузки.

При этом значительные площади земли находятся в собственности отдельных сельхозтоваропроизводителей.

– Ввиду роста численности поголовья скота проблема будет только усугубляться и вызывать рост социальной напряженности. Нерационально используемые земли должны быть возвращены в государственную собственность. К сожалению, в настоящее время процесс возврата идет слишком медленно, – бьет тревогу сенатор.

Другой проблемой является реализация продукции с личных подворных хозяйств. Цепочки перекупщиков и посредников ограничивают свободный доступ к рынкам сбыта – крупным торговым центрам и базарам.

Отсутствуют услуги по предпродажному обслуживанию сельхозпродукции, включающие в себя такие операции, как сортировка, мытье, калибровка, упаковка для придания ей товарного вида и дальнейшей реализации.

– Все это способствует росту цен на сельхозтоваропродукцию. При этом значительная часть прибыли остается у посредников и торговых точек, а не у сельских жителей. В 2015 году был принят закон о сельскохозяйственных кооперативах. Предполагалось, что закон позволит решить вопросы низкой производительности труда в АПК, конкурентоспособности продукции, технической оснащенности, доходности от производства сельхозпродукции. Но проблемы остались. Есть большая доля бездействующих и формально созданных кооперативов. Требуется принятие ряда мер государственного регулирования в этой сфере, – сказал депутат.

Обратили внимание депутаты и на то, что в реализацию программы повышения доходов вовлечено большое число государственных органов. В связи с этим принципиально важно обеспечить эффективную координацию их работы, отметил спикер Сената, подводя итог заседания.

– В общей сложности эти меры охватывают 3,8 миллиона человек, а это практически половина трудоспособного населения страны. При этом для того, чтобы люди прочувствовали реальные улучшения, важно не допустить и параллельного необоснованного роста цен. Поэтому нельзя забывать, что еще одной задачей программы повышения доходов населения является сдерживание инфляции, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.