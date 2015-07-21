Свежий выпуск Доходность обогнала инфляцию Алла ДЕМЕНТЬЕВА

В сообщении регулятора отмечается, что по итогам текущего года планируемая доходность по пенсионным активам также превысит уровень инфляции. Нацбанк принимает меры по увеличению этого показателя и защите от инфляции пенсионных накоплений, инвестируя их в ценные бумаги банков второго уровня. Так, по итогам 1-го полугодия их средневзвешенная доходность составила около 8,5%. «При этом Национальный банк, придерживаясь консервативной политики, осуществлял инвестирование в финансовые инструменты только крупных банков второго уровня», – подчеркнул замес­титель директора департамента монетарных операций и управления активами НБ РК Рашид Амиров.

Средневзвешенная доходность долговых ценных бумаг, приобретенных НБ РК в 1-м полугодии, в целом составила 8,3% годовых. Объем пенсионных активов ЕНПФ на начало июля превысил 4,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 9,1%. Доходность пенсионных активов за прошлый год под управлением НБ РК составила 6,3%. Этот показатель почти втрое больше того, что заработали частные НПФ в 2013 году.



