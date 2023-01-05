Доходы низкооплачиваемых работников выросли в Казахстане

Более 1,8 млн наемных работников в Казахстане коснулось повышение минимальной заработной платы (МЗП) до 70 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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С 1 января 2023 года по поручению главы государства размер минимальной заработной платы в Казахстане увеличен с 60 до 70 тысяч тенге.

В соответствии с Трудовым кодексом страны работодатели обязаны обеспечить работникам зарплату на уровне не ниже МЗП.

«Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 70 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций», – разъяснили в Минтруда.

Отметим, МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год Законом РК «О республиканском бюджете».