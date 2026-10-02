Доходы бизнеса на упрощенном режиме выросли почти на 19%

Доходы составили 9,4 трлн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
С января текущего года вступил в силу новый Налоговый кодекс, в рамках которого были оптимизированы специальные налоговые режимы. Одним из наиболее востребованных является специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
"Первые итоги его применения показывают положительную динамику основных показателей деятельности предпринимателей. По итогам первого полугодия текущего года доходы бизнеса, применяющего данный режим, составили 9,4 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 18,9% — с 7,9 трлн тенге", - говорится в сообщении.