Доходы бизнеса на упрощенном режиме выросли почти на 19%

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С января текущего года вступил в силу новый Налоговый кодекс, в рамках которого были оптимизированы специальные налоговые режимы. Одним из наиболее востребованных является специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.