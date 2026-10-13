Доходы госбюджета за 9 месяцев превысили 20 трлн тенге

Министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства доложил об исполнении доходной части государственного бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам января-сентября 2026 года обеспечено финансирование социальных обязательств государства, поддержку получили регионы и реальный сектор экономики. Наряду с ростом бюджетных поступлений продолжается реализация инфраструктурных проектов и внедрение цифровых инструментов для контроля государственных расходов.

«Доходы государственного бюджета без учета трансфертов составили 20,2 трлн теңге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 16,3%, или на 2,8 трлн теңге. При этом, по сравнению с прошлым годом налоговые поступления выросли на 3 трлн теңге, темп роста составил 130,3%», — доложил Мади Такиев.

Одновременно обеспечивался возврат НДС бизнесу: за отчетный период возвращено 811,5 млрд теңге НДС против 988 млрд теңге за девять месяцев 2025 года. Таможенные платежи выросли на 706 млрд теңге и составили 3,9 трлн теңге по сравнению с 3,2 трлн теңге годом ранее.

Товарооборот с третьими странами увеличился на 14,3%, в том числе экспорт – на 22,5%, импорт – на 1,4%, а импорт из стран ЕАЭС возрос на 11,5%. Расходы государственного бюджета составили 26,2 трлн теңге. В частности из республиканского бюджета 5,3 трлн теңге направлено на пенсии и пособия, 4,4 трлн теңге – на поддержку регионов, поддержку реального сектора – 2 трлн теңге.

Отдельное внимание уделено цифровизации контроля госрасходов. Благодаря усилению мониторинга и внедрению антифрод-контроля в системе социального медицинского страхования за 9 месяцев предотвращены финансовые потери на 23,4 млрд теңге. Перевод 6 634 школ на цифровую систему финансирования позволил сэкономить еще 34 млрд теңге.