​Доигрались

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Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Громкие задержания прошли в мае прошлого года. Как пояснили в прокуратуре Восточного Казахстана, силовики служили крышей для преступного синдиката, специализирующегося на игорном бизнесе. Их вознаграждение составляло от 150 до 800 тыс. тенге в месяц. Львиная доля барышей оседала на счетах организатора «игровой» ОПГ – гражданина Российской Федерации. На скамье подсудимых оказались 8 человек. Еще один – объявлен в международный розыск.

Как сообщили в прокуратуре, с 2014 по 2016 год в регионе под видом лотереи действовала сеть подпольных залов.

– Организаторы привлекли в помощь несколько человек, – отметил гособвинитель. – Группу отличали дисциплина, согласованность действий, отчетность каждого участника по преступной иерархии. В Россию ежедневно поступали отчет и доля от дохода, это позволяло легализовать деньги, полученные преступным путем. В целях конспирации умышленно использовались документы подставных лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

Суд признал всех восьмерых виновными по статьям 264 и 307 УК РК (создание и руководство транснациональной организованной группой и участие в ней, а также зло­употребление должностными полномочиями). Их приговорили к лишению свободы сроком от 4 до 12 лет. Однако никто из осужденных вину не приз-нал. Родственники уже заявили, что подадут апелляционную жалобу. Приговор пока не вступил в законную силу.

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