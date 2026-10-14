Доить, так с музыкой!

На днях там побывала группа журналистов в рамках пресс-тура, организованного Минис­терством сельского хозяйства. Учредитель и инвестор проекта Жарас Канапин взялся за новое для себя дело, будучи состоявшимся бизнесменом. Он рассказал, что немаловажную роль при принятии решения сыграло желание обеспечить соотечественников классическим для кочевых степей продуктом – молоком, а также творогом, маслом, сыром...

Бизнесмен вложил в проект собственные средства. При этом признается, что поддерж­ка государства также сыграла огромную роль: были получены серьезные заемные средства, с помощью которых и началось воплощение планов в реальность.

Один из главных акцентов при строительстве МТФ был сделан на создание комфорта для племенных высокоудойных коров и телят. При этом брался во внимание целый ряд критериев, в том числе речь идет о внедрении климат-контроля, обеспечении вольного передвижения буренок внутри помещения и сбалансированного рациона.

В мае 2025 года ферма приняла первую партию молодняка голштино-фризской породы. Спустя три месяца начался раздой маточного поголовья после отела.

По информации Жараса Канапина, в настоя­щий момент молочное стадо насчитывает 850 коров, ежесуточно они дают около 27–28 тонн молока, которое отправляют на перерабатывающие молокозаводы Караганды.

Одновременно продолжается строительство еще одного молочного корпуса, призванного поднять уровень комфорта на ступень выше.

– В новом корпусе предполагается содержать примерно 400 голов дойного стада, – рассказывает Жарас Канапин. – Ферма будет отличаться от других еще большей технической продвинутостью. К примеру, смену положений боковых штор планируется привязать к работе вентиляторов. При строительстве объекта используются материалы, способные держать тепло зимой и прохладу в летнюю жару. Стоит напомнить, что корова – существо, чутко реагирующее на комфорт и заботу: чем их больше, тем ощутимее отдача. Если в настоящее время каждая наша буренка дает в сутки до 35 лит­ров молока, то в новом корпусе этот показатель рассчитываем довести до 40 литров.

Кстати, поддержание комфортных условий для дойного скота на МТФ уже сейчас находится на первом месте и выражается не только в климат-контроле, кормлении и других показателях. На этой ферме коровы входят в доильный зал… под звуки музыки.

При появлении коровы в доильном помещении включается музыка. Какая? Оказалось, буренкам нравится классика: животные расслабляются и дают больше молока.

Как и везде, еще один важный фактор бизнес-проекта связан с обеспеченностью кадрами. Как выяснилось, около 70% персонала предприятия представлено жителями села Кобетей и других населенных пунктов Нуринского района. Есть в коллективе и те, кто приехали из южных областей республики.

Товарищество заключило меморандум с КазАТИУ им. Сакена Сейфуллина о дуальном образовании студентов этого аграрного вуза на базе МТФ. Два раза в неделю будущие специалисты аграрной отрасли будут приезжать сюда и на практике изучать молочное производство.

И здесь нужно упомянуть о такой фишке «Рамадана», как оплата труда. По словам Жараса Канапина, главным условием, с помощью которого можно заинтересовать молодежь в работе в сельском хозяйстве, выступает хороший заработок. В настоящее время квалифицированный ветеринарный врач здесь получает 700–800 тыс. тенге. Средняя зарплата рабочего персонала на предприятии колеблется от 350 до 400 тыс. тенге. Снижать эту планку никак нельзя из-за риска потерять кадры.

…Бело-зеленые корпуса МТФ выглядят ярким островком на фоне серой осенней степи. Выросшая вдвое раньше намеченных сроков ферма зримо преобразила местный ландшафт. И теперь призвана внести свой вклад в социально-экономическое развитие Нуринского района.