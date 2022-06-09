Доказана роль COVID-19 в усугублении психических заболеваний

Команда международных ученых из Новой Зеландии, Австралии, Шотландии, Канады, США и Голландии доказала роль коронавирусной инфекции в развитии и усугублении симптомов у людей с различными психическими заболеваниями. Результаты работы описаны в статье в журнале The Canadian Journal of Psychiatry, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования специалисты проанализировали результаты анкетирования, проведенного с апреля по июнь 2020 года. В опросе приняли участие 997 испытуемых, причем большая часть из них (521) были из Новой Зеландии. У 50 процентов было диагностировано биполярное расстройство, а у другой части - депрессия. Только 12 процентов пациентов заявили о минимальном влиянии COVID-19 на их самочувствие, 20 процентов отметили легкое проявление депрессии, 27 процентов - умеренное, и 18 процентов опрашиваемых рассказали о вызванном пандемией тяжелом депрессивном состоянии.

По словам авторов работы, такая статистика свидетельствует о необходимости более внимательного отношения и более качественной помощи, оказываемой людям с психическими расстройствами.

В апреле 2022 года специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) выявили, что психозы, биполярное расстройство и наркотическая зависимость на 14 процентов увеличивают риск заражения коронавирусной инфекцией после прививки.